Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de que sus aclaraciones de fin de semana, en las que aseguró que su administración no espía ni a periodistas ni a nadie que no sea a delincuentes, no tuvieran el menor efecto, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó abrir su gobierno a una investigación de organismos internacionales indubitables.

Por ello ayer el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, junto con el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de esa dependencia, Alberto Elías Beltrán y de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Sara Irene Herrerías Guerra, dieron a conocer el siguiente plan.

– A fin de responder a la denuncia de que celulares y equipos digitales de periodistas y defensores de derechos humanos mexicanos pudieran haber sido intervenidos de manera ilícita, se ha decidido:

1. Organizar un grupo de apoyo técnico que estará integrado por:

*Expertos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de Naciones Unidas.

*De la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA), con sede en Londres, Reino Unido.

*De la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.

* El ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime.

*Y se pedirá la colaboración del FBI de los Estados Unidos.

2. De igual manera el Ministerio de Justicia canadiense colaborará, vía asistencia jurídica internacional, con las entrevistas al “Citizen Lab” de la Universidad de Toronto.

3. Se declarará a todas las empresas que han vendido equipos de intervención de comunicaciones en México, con las capacidades que han señalado las y los periodistas y defensores de derechos humanos que han denunciado intercepciones o intentos, a efecto de conocer a detalle a qué gobiernos estatales han entregado este tipo de equipos y, si en su caso, algunos de estos equipos hubieran llegado a entidades distintas a dependencias públicas.

De igual manera, se revisará la operación de este tipo de equipos en instancias federales.

4. Sustentados en el artículo 190 fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se solicitará a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados, a efecto de detectar similitudes en los números que hubieran enviado el virus y así establecer la identidad de quienes incurrieron en este delito.

La ley establece que estos registros se conserven durante dos años.

5. Se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad, que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda la información relacionada a la contratación del equipo Pegasus u otros similares.

6. Todas las personas que han señalado de manera formal o mediáticamente que sus equipos móviles han sido intervenidos estarán siendo notificadas para que aporten su equipo físico a la investigación, a efecto de que se pueda realizar al mismo un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación de, en su caso, el virus o malware.

7. Finalmente, les informamos que todas las medidas cautelares solicitadas a esta institución por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya han sido cumplidas, desde el 24 de junio, y se continuará trabajando estrechamente con esta Comisión.

El fiscal afirmó que “los hechos vertidos en la prensa son serios y esta Procuraduría agotará las líneas de investigación a efecto de asegurar que las y los periodistas y defensores de derechos humanos en México puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que la Ley les otorga. La investigación está en curso”.

La obviedad nos dice que el presidente Peña Nieto entendió que ya nadie le cree en México y entonces instruyó llevar la investigación sobre el espionaje denunciado por The New York Times a organismos internacionales.

El asunto vino de fuera y fuera se solucionará.

Y como aquí la credibilidad es cero, y los intereses antipeñistas enormes, no se extrañará que lo que encuentren o no encuentren los expertos internacionales, también estará en duda. Ya verán.

NUMERALIA DEL 2017

Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, ha logrado aprovechar la experiencia de su paso por la máxima institución electoral del país para aplicarla a reportes que explican claramente a ciudadanos los alcances de la democracia mexicana.

Ayer, en su informe de Integralia –que así se llama su empresa-, sobre las elecciones del 4 de junio de este año, dio a conocer los siguientes datos:

Resultados de elecciones 2017

Aun cuando el PRI ganó las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, se erosionó su predominio.

En ambas entidades el margen de sus triunfos fueron por apenas el 3% respecto de su inmediato contendiente. Hace 6 años ganó por márgenes de 42% y 25%, respectivamente.

– En las elecciones de gobernador de los últimos tres años, el PRI ha perdido cerca de 3 millones de votos. Tan sólo este año, perdió 1.3 millones de votos respecto a 2011 (28% de la votación). Es el partido que más votos ha perdido a nivel estatal.

– En contraste, Morena ha ganado 16.4 millones de votos entre 2015 y 2017, ha aumentado el porcentaje de la votación que obtiene (20% este año) y también el número de cargos que obtiene en relación al número de cargos en disputa (tasa de éxito). Se posiciona como la tercera fuerza política.-

– En Nayarit y Veracruz hubo una modificación significativa de la distribución del poder político. En el primer caso, además de perder la gubernatura, la población en el ámbito municipal gobernada por el PRI pasará del 55% al 17%.

– En Veracruz los 10 municipios más poblados se repartieron entre la alianza PAN-PRD (5), Morena (4) y 1 independiente ganó en San Andrés Tuxtla. El PRI perdió 45 de los 93 municipios que gobernaba.

– Salvo por 3 ayuntamientos ganados en Veracruz, las candidaturas independientes fueron irrelevantes.

– Aunque la logística de la elección fue eficaz, se han degradado las condiciones de la competencia y puesto en entredicho la percepción de legitimidad de los resultados.

– El costo presupuestario de las elecciones de este año fue de 4,029 millones de pesos. El costo por elector fue de 203 pesos y el costo por voto fue de 347 pesos en promedio.

Proyecciones para 2018

– Competencia sólo entre 2 candidatos en la elección presidencial de 2018, uno de ellos AMLO.

– Campañas infestadas de clientelismo electoral y gasto excesivo por encima de la ley.

– Autoproclamaciones de victoria y posterior desacato de los resultados, tanto de candidatos a presidente como gobernador (ocho gubernaturas y jefatura de gobierno de la CDMX en juego)

– Frustración ciudadana frente al sistema electoral y menos satisfacción con la democracia.

– ¿Cisnes negros? Podría haber 2 mutuamente excluyentes: a) contienda final entre PRI y alianza PAN-PRD; b) candidato independiente como finalista de la contienda por capturar voto anitisistema.

Recomendaciones para 2019

– Hacer efectivo el voto obligatorio para disminuir la efectividad del clientelismo electoral.

– Segunda vuelta electoral para estimular el voto sincero en la primera ronda y el voto reflexivo en la segunda.

– Centralizar completamente el sistema electoral para asignar responsabilidades claras y disminuir el costo de organizar elecciones. Es decir: que todas las opere el INE y desaparezcan los institutos estatales.

– Replantear la fiscalización de las campañas, privilegiando mecanismos preventivos.

Un informe y proyecciones sin duda interesantes y pertinentes, que debieran disminuir el golpeteo y la denigración de las instituciones electorales por parte de partidos y sus candidatos perdedores.

