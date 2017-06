Walk The Moon regresa a México

Se presentará el 13 de septiembre en el Plaza Condesa

Luego de una exitosa y excitante presentación en el Festival Corona Capital 2016, la banda estadounidense Walk The Moon regresará a nuestro país para ofrecer una íntima presentación este 13 de septiembre en el Plaza Condesa. Los boletos estarán a la venta a partir de este miércoles 28 de junio en taquillas del inmueble y a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y al teléfono 53-25-9000.

Walk The Moon es una banda de rock-pop originaria de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. La banda, fundada en el 2008 por el cantante Nicholas Petricca, actualmente está conformada por Kevin Ray, Sean Waugaman y Eli Maiman. El nombre la banda está inspirado en la canción “Walking on the Moon” de The Police.

En 2012 firmaron contrato con RCA Records y lanzaron su primer disco de estudio homónimo; dos años después, comenzaron una nueva aventura de la mano del disco “Talking Is Hard”, su material más reciente y del cual se desprende el exitoso sencillo “Shut Up And Dance”, canción con la cual consiguieron la cima del éxito en todas las latitudes.

Walk The Moon ya prepara lo mejor de su repertorio para ofrecer una energética presentación en la Ciudad de México. Los boletos estarán disponibles a partir de hoy 28 de junio en taquillas y la red Ticketmaster.