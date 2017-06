Puedes dejarme atrás: Alfonso André

El músico de Caifanes presenta su nuevo sencillo que forma parte de su segundo disco como solista “Mar rojo”

Alfonso André se ha distinguido por su calidad como músico y su participación en diversos grupos que han marcado la historia del rock en español; Caifanes, Jaguares y La Barranca son parte de su exitosa trayectoria. Sin embargo, en 2011 decidió arrancar un proyecto igualmente interesante, pero más personal y emotivo al lanzar su primer álbum como solista titulado “Cerro del aire”, que incluye temas en coautoría con grandes músicos mexicanos como: Federico Fong y Chema Arreola, así como canciones de autores como José Manuel Aguilera (“Todo temor esconde siempre un deseo”, “Aeroplano” y “Puedo sentir el viento”), Diego Herrera (“La piel”) y Robi Draco Rosa (“Penélope”), un disco en el que mostró su experiencia y creatividad de manera más amplia al tocar e interpretar todas las canciones que integraron esta producción.

El resultado fue muy positivo, sus fans de hace décadas avalaron dicho disco y obtuvo nuevos seguidores en su faceta como solista, por ello es que fue posible realizar un segundo álbum bajo el título de “Mar rojo”, el cual promociona actualmente. Este segundo trabajo individual ha sido calificado como más introspectivo que el primero; finalmente se siente la evolución de un artista inquieto, explorando sus capacidades, retándose a sí mismo y en constante renovación.

Con estos materiales continúa una interesante etapa en su carrera, toda vez que por muchos años se desarrolló en la escena musical como baterista. “siempre me gustó cantar, me la paso haciéndolo y cada vez me siento más cómodo con la posición de delantero; lo disfruto mucho… ha sido muy enriquecedor, me ha enseñado mucho de mí mismo. Me atreví a vencer una serie de miedos, porque yo soy muy reservado e introvertido, contrario a la personalidad de la mayoría de los cantantes”.

Las 12 canciones que integran “Mar rojo” son introspectivas y tienen su razón de ser a partir del personaje mitológico Ícaro, quien desobedece a su padre y vuela cerca del Sol, por lo que se derriten sus alas, se precipita hacia el mar y muere tiñendo de rojo el océano. “Este personaje comenzó a aparecer en varias canciones y se volvió un hilo conductor; además es muy humano y habla mucho del ego y del querer alcanzar algo más. “Decidí titular así el álbum porque ´Mar rojo´ es una imagen muy fuerte y desafortunadamente vivimos en un país teñido de sangre. Pensé que esa imagen tenía que ver con la realidad que vivimos en México”.

“Yo no trato de darle un mensaje a nadie, en verdad no es mi objetivo. Los temas que se abordan en el disco son simplemente una manifestación de lo que veo, de lo que siento y en general de lo que nos toca vivir aquí y en el mundo en estos momentos”.

Los músicos que acompañan a Alfonso en esta nueva placa son Federico Fong, Chema Arreola, Lari Ruiz-Velasco y Javier Calderón. Para este proyecto Federico Fong y Chema Arreola colaboraron con Alfonso en la composición y arreglo de los temas; vale la pena agregar que hay una melodía de José Manuel Aguilera y una del compositor panameño Javier Medina y una colaboración con el tecladista de Caifanes, Diego Herrera.