“Rock and a Hard Place” se estrena el próximo 3 de julio por HBO

Es un proyecto en el que está profundamente involucrado el exitoso actor Dwayne Johnson, quien también es retratado en la pantalla y cuya vida sirvió como inspiración para el documental, debido a sus propios encuentros con la ley durante su juventud

El impactante documental original, “Rock and a Hard Place”, se estrena el próximo lunes 3 de julio a las 22:00 horas en América Latina, exclusivamente por HBO. El documental sigue a varios jóvenes detenidos que participan en el programa de rehabilitación “Miami-Dade County Corrections & Rehabilitation Boot Camp Program” en busca de una segunda oportunidad: la de negociar el cambio de un largo período de detención por un recomienzo.

“Rock and a Hard Place” es un proyecto en el que está profundamente involucrado el exitoso actor, Dwayne Johnson (Ballers de HBO), quien también es retratado en la pantalla y cuya vida sirvió como inspiración para el documental, debido a sus propios encuentros con la ley durante su juventud.

Los documentales de HBO se encuentran disponibles en HBO GO, la plataforma digital de entretenimiento Premium. Se puede acceder a HBO GO a través de cualquier dispositivo móvil con sistema operativo iOS 7.1+ (iPad, iPhone, iPod Touch) o Android (OS 4.0+) y en el sitio www.hbogola.com. HBO GO, también se puede disfrutar en la pantalla de la TV con Chromecast, Apple TV y en mercados selectos con Xbox 360 (para usuarios de Xbox Live). La plataforma también está disponible como suscripción online independiente a través de las tiendas digitales Apple App Store y Google Play Store, como servicio “a la carta” con operadores participantes y como complemento sin costo adicional a la suscripción del paquete premium de TV paga HBO/MAX.

“Rock and a Hard Place” se estrena el próximo lunes 3 de julio a las 22:00 horas en América Latina, exclusivamente por HBO.