JC Chávez denuncia amenaza de secuestro

Afirma que lo alertó el FBI

José Luis Montañez

El considerado mejor boxeador mexicano de la historia, Julio César Chávez González, dio a conocer que fue alertado por la policía de Estados Unidos de un intento de secuestro contra él y de su hija.

Manifestó que ya pidió apoyo a las autoridades de Tijuana, ciudad donde reside actualmente, pero que hasta el momento no le han brindado seguridad.

“Estoy muy indignado la verdad, muy enojado, porque yo recibí una amenaza de secuestro y le he pedido a las autoridades de Tijuana que me brinden apoyo y se han hecho pendejos. No sé qué es lo que están esperando, la verdad”, declaró Chávez González.

El boxeador, quien está en Culiacán, por los servicios fúnebres de su hermano Rafael Chávez, quien fue asesinado en la madrugada del lunes, añadió que fue el FBI quien le comunicaron la amenaza de secuestro que incluía también a una de sus hijas.

“Me comunicaron del FBI, de allá de Estados Unidos, que querían secuestrarme, que querían secuestrar a mi hija también y yo le informé al gobierno de Baja California, al señor ‘Kiko’ Vega y se hicieron pen.. Se han hecho pendejos, el director de la policía municipal, todos se han hecho pendejos, la verdad”, señaló a medios locales.

Sobre las investigaciones del asesinato de su hermano, señaló que él mismo actuará por su cuenta para dar con los criminales, de quien dijo se trata de tres personas adictas, como una paradoja a la labor que desempeñaba su hermano en el centro en el que atendía a más de 200 personas con adicción.

Señaló que la inseguridad es un mal que no se reduce a Sinaloa, sino que es un padecimiento de todo el país y en este sentido aseguró que él mismo, en Tijuana, ha recibido amenazas de secuestro por un sujeto que estaba en prisión y salió libre.