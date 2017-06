Periodista “levantado” y calcinado

Punto por punto

Augusto Corro

El periodista Salvador Adame Pardo, de 45 años, fue “levantado” el 18 de mayo y anteayer, las autoridades michoacanas encontraron su cadáver calcinado.

El procurador de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que los restos del comunicador, localizados debajo de un puente, fueron sometidos a exámenes de ADN para confirmar su identidad.

Adame Pardo era director de Canal 4TV de Nueva Italia, Múgica, Michoacán.

A partir del 2 de marzo pasado, siete comunicadores fueron asesinados en México, señalado ya como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

A esa imagen de violencia debe sumarse la impunidad con la que actúan los criminales. Más del 95% de los asesinatos de periodistas continúan sin solución.

En entidades donde se encuentra la presencia de la delincuencia organizada, los medios de comunicación son sometidos a la autocensura o al silencio.

Pero no son únicamente las bandas de criminales las enemigas de los periodistas, también lo son aquellos caciques, políticos primitivos, que imponen sus leyes con el uso de la fuerza y de las armas.

¿Cómo puede defenderse un comunicador de las agresiones criminales? No hay manera. Ni habrá, mientras la impunidad y la corrupción protejan a los asesinos.

¿Qué sigue? Pues escuchar las condenas de las organizaciones de derechos humanos contra los criminales que se burlan de la ley y sus representantes. ¿Y las autoridades? Estas seguirán con sus promesas de investigar, detener y castigar a los responsables de los homicidios. ¿Alguien les cree?

FRENTE CONTRA EL FRENTE

Lo dicho. En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) priva el divisionismo y esta maldición es la que lo llevará a la extinción.

La cúpula amarilla se pronunció por un Frente Amplio Democrático (opositor) para las elecciones presidenciales del próximo 2018.

Más tardaron en anunciarlo que en recibir las protestas de algunas tribus, entre otras, la llamada Izquierda Democrática Nacional (IDN), propiedad de René Bejarano “El Señor de las Ligas” y de su esposa, la senadora Dolores Padierna. La legisladora Padierna no se anduvo con rodeos. Ante el tema del frente perredista con alianza panista, dijo: “La dirección nacional del PRD sabe perfectamente que la militancia jamás podrá votar por alguien del PAN”.

La coordinadora de la bancada amarilla en el Senado, también manifestó que el PAN nos robó la Presidencia en el 2006. ¿Cómo es posible que ahora, con los votos del PRD, los vamos a llevar a la Presidencia?

Recalcó que “de ninguna manera” se puede formar un frente izquierda-derecha “porque no es más que una simulación”.

También dijo: “Estamos a tiempo de que no se cometa ese gravísimo error histórico (la alianza PRD-PAN) de enormes consecuencias negativas”.

Claro, el enfrentamiento entre la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, y la senadora Padierna no se hizo esperar.

El conflicto se agudizará entre ellas, sin posible solución. Las dos grandes aliadas hace varios días, ahora se muestran como enemigas, en un problema que apenas empieza.

Por otra parte, el líder de IDN, René Bejarano, dijo que su tribu no estuvo presente en la reunión donde se fraguó la creación del frente amplio con el PAN. Se desmarcó, pues, de la alianza.

Sigue el PRD bajo el signo del divisionismo.

EL CONFLICTIVO

El gobernador “independiente”, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, amenazó con demandar por la vía penal a diarios y televisoras.

Dijo que ya es hora de ponerles un alto a los medios, pues cuando mienten nadie les dice nada, “tenemos que regular eso, que exista el tema de la réplica que no la dan, y que evidentemente la dan el día después, ya cuando hicieron daño”.

La posición de “El Bronco” contra diarios y televisoras no es nueva. El pleito casado contra las empresas de la información lo trae desde su campaña y no le funcionó. ¿Qué pretende el gobernador con su lucha estéril? ¿Qué se hable bien de él?

No será así, pues no cumplió con la promesa de encarcelar a su antecesor, el ex gobernador Rodrigo Medina, acusado de los delitos de peculado y daño al erario. Es decir, robarse miles de millones de pesos él y su equipo de funcionarios públicos. Sus discursos demagógicos son los que lo tienen en el ojo de la crítica.

No tratamos de defender a los medios, ellos sabrán como lo hacen. Intentamos señalar que si “El Bronco” no da resultados positivos como gobernador, ¿porque se debe de elogiarlo o ensalzarlo? No resuelve ni los problemas domésticos y así quiere ser presidente de México.

