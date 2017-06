FBI actúa en México

Ángel Soriano

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, afirmó que el FBI lo alertó en Tijuana, donde radica, de un probable secuestro de él y una de sus hijas y a pesar de que de inmediato lo hizo del conocimiento del gobernador de BCN, Francisco “Kiko” de la Vega y de las autoridades municipales, éstas se hicieron desentendidas por lo que actuará por su cuenta.

El veterano pugilista reveló lo anterior a su arribo a Culiacán para acudir a los funerales de su hermano Rafael “El Borrego” ejecutado en el interior de su domicilio, luego de un aparente asalto, y lamentó las condiciones de inseguridad prevalecientes no sólo en la capital de Sinaloa y en Tijuana, sino en todo el país, donde las autoridades siguen con la misma indiferencia que en BCN.

Chávez indicó que asumirá la investigación del crimen de “El Borrego” y se encargará de su propia seguridad, toda vez que las corporaciones policiacas poco o nada hacen por la sociedad, en todo el país, donde prevalece la misma situación. Y si a Julio César Chávez lo alertó el FBI, quiere decir que la agencia estadunidense funciona en México, cuestión que ignora el Fiscal Ricardo Sánchez.

Y no sólo ignora eso, sino que también que para pedir asesoría al FBI, se tiene que recurrir al Tratado de Asistencia Mutua, de acuerdo a lo manifestado por la embajada estadunidense, quien asegura que no ha recibido solicitud alguna de nuestro país para colaborar en el caso de los periodistas espiados.

TURBULENCIAS

Gobierno fallido de Yunes: Duarte

Como acusaciones “irrisorias” y sin sustento, “de un gobierno fallido” calificó Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, las denuncias en su contra del gobernador Miguel Ángel Yunes, su sucesor, a la vez que aceptó la extradición durante la audiencia ante un juez de Guatemala, donde está preso en el penal de Matamoros…El edil de Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., Alejandro López Jarquín entregó uniformes y equipamiento integral a 170 elementos de la policía municipal mediante una inversión de más de 2.5 mdp provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). “Esta autoridad trabaja para garantizar condiciones laborales dignas a las policías, les pido que funjan su labor con base en la honestidad, el valor, en apego a la ley y sobre todo con responsabilidad”, dijo…Es necesario entender las diferentes maneras de exclusión contra mujeres, a fin de elaborar estrategias que terminen con la discriminación y la violencia hacia este grupo poblacional, afirmó la diputada Carmen Salinas Lozano (PRI), al inaugurar el foro “Caminando hacia la igualdad de género y no discriminación, derechos humanos de las mujeres y de las niñas”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, e indicó que para garantizar los derechos humanos de la población femenina, es preciso comprender las estructuras sociales y las violaciones condicionadas tanto por las leyes y las políticas como por la economía y la dinámica social, familiar y comunitaria… Señaló que es preciso desactivar los estereotipos de género para que a las mujeres no se les diga “lo que deberían hacer”, sino impulsarlas como personas con derechos, deseos y necesidades propias.

