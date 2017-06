Presentan la nueva era de Telehit

A partir del 3 de julio próximo el canal tendrá lo mejor de la música con nuevos conductores, contenidos exclusivos para pantalla, redes sociales y en su página oficial

Asael Grande

El canal musical de televisión más importante de habla hispana, Telehit, dirigido actualmente por el productor Carlos Murguía, presentó en conferencia de prensa, la nueva era de Telehit, que a partir del 3 de julio próximo tendrá lo mejor de la música con nuevos conductores, contenidos exclusivos para pantalla, redes sociales y en su página oficial.

Ximena Cardozo, Paly Duval, Brenda Kellerman, Estefanía Ahumada, Octavia Porto, Israel Labastida, Rulo Sker y Óscar Burgos Jr. se unen a Karla Gómez, Claudio Rodríguez, Bárbara Islas, Ceci Flores y Poncho Maciel, como conductores del nuevo Telehit, que presentará contenido lineal y no lineal integrando en su programación música, comedia y entretenimiento, para los millones de seguidores en redes sociales e internet, quienes disfrutarán de producciones exclusivas como: “Viste mi chiste”, “Ke sigue”, “Altavoz”, “Pysto” y “5 mentadas de Guaramo”, además de nuevos programas en pantalla como “1/4 Pop”, “Trenders”, “Stand Wars”, “Filmaniaco”, “Bala perdida” y “Un show no tan late”.

En conferencia de prensa, Carlos Murguía, productor general del canal, dijo que “Telehit será el primer canal con una plataforma de contenido original interactivo en el mundo, somos el canal top de música pop anglo y de habla hispana a nivel mundial, por lo que complementaremos nuestra programación con el top 40 del hot pop latino, creando una mezcla eléctica de éxitos”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Poncho Maciel, quien conducirá el programa “Altavoz” (mesa redonda en cápsulas de 5 minutos o menos alrededor de temas relevantes en la música actual), una mesa de debate con voces autorizadas en la música como Claudio Rodríguez, además de un enfoque fresco y juvenil como Óscar Burgos Jr., dijo a este diario que “fui parte del proyecto Telehit desde su inicio, lo que más me gusta es la música, soy un melómano, siempre he estado en proyectos de música, hice radio, trabajé en disqueras, he estado en dos etapas importantes de Telehit, y lo que me motiva es que las corrientes de música van y vienen, siempre ha habido rock, el pop jamás se va a ir, es lo que más le gusta a la gente a nivel masivo, hay también bandas nuevas, emergentes, está el espacio para todo lo que surja y que tenga melodía, un ritmo, siempre va a estar presente en Telehit, en donde me gusta trabajar con gente joven, aparte de ser conductor, tengo un puesto detrás de cámaras en producción, y hago la coordinación artística general del canal, entonces eso me nutre, siempre estoy involucrado en los Premios Telehit, entonces, mientras haya oportunidad de trabajar en lo que es la música, sin importar el género, y que me haga sonreír, aquí estaré”.