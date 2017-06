La Banda MS ofrecerá “Su mejor versión” en el Auditorio Nacional

“La mejor versión de mí” es su nuevo disco y con éste completarán lo que dejaron pendiente hace un año en el Coloso de Reforma, los días 29, 30 de junio y 1 de julio

Arturo Arellano

Luego del terrible acontecimiento ocurrido el 2 de julio de 2016, cuando Alan Ramírez de la Banda MS, fue herido de bala a las afueras del Auditorio Nacional, al terminar un concierto, la agrupación se dice renovada y con ganas de completar lo que han dejado pendiente. Es por ello que Yahir Osuna, Oswaldo Silva y un recuperado Alan Ramírez, regresan con toda la banda al Coloso de Reforma, donde ofrecerán tres fechas de la mano de su más reciente disco “La mejor versión de mí” y esto sucederá los días 29, 30 de junio y 1 de julio.

En conferencia de prensa, los miembros de la agrupación ofrecieron algunas declaraciones, Oswaldo Silva dijo: “nos sentimos tranquilos, hace un año fue el suceso más dramático y angustiante para la Banda MS, eso partió la vida del grupo en un antes y un después, ahora hay más experiencia sobre cosas de las que no estábamos conscientes. Sin embargo, cuando nos dijeron que los resultados de la investigación resultaron en que era una bala perdida, nos quitamos un peso de encima, porque no sabíamos quién podría haber atentado contra nuestro compañero, conocemos a Alan y sabemos que no se mete con nadie, no tenemos problemas, fue momento desafortunado, mala suerte y bueno, ahora estamos más tranquilos”.

A esto, Alan agregó que “ahora tenemos esa cicatriz emocional, pero me siento contento fuerte y confiado, tanto que en esta ocasión hemos salido a comer, pasear y sin seguridad, también lo haremos cuando salgamos al Auditorio Nacional y muy contentos. Lo que pasó ha quedado en el olvido”.

Posteriormente, Oswaldo refirió que “en 14 años seguimos siendo una banda, cuya única de deuda que tenemos es con el público y la prensa” ya en el tema del disco nuevo explicó que cuentan con la pluma de grandes autores. “Tenemos rato trabajando con ese tipo de compositores, como Espinoza Paz y Joss Favela, siempre involucrados de manera directa o indirecta. Son compositores talentosos a los que tenemos que acudir como artistas, aunque siempre dejamos también lugar para los nuevos, porque en el tema de la música se crece y evoluciona, pero también se debe dar oportunidad a los jóvenes”. Lo mismo asegura que “éste es el mejor disco de Banda MS y el filtro más importante es la audiencia, nosotros nos pusimos en un lugar donde llegan los temas y se graban los mejores. El nuevo sencillo ‘Las cosas no se hacen así’ ya lleva 15 millones de reproducciones y eso habla de que la gente lo ha recibido bien”.

Refrendaron su postura en el sentido de que “estamos orgullosos de pertenecer al género regional, pero a veces esa etiqueta te limita, así que el anhelo de MS es que deje de ser sólo regional y que sea un género aceptado y adoptado por la gente en todo el mundo. Finalmente sobre el concierto indicaron que “vamos a concluir lo que quedó pendiente, porque en la última presentación del año pasado no estuvo Alan y mucha gente que pagó su boleto, no le tocó verlo. Ahora esperamos todo salga bien. Ya hemos corroborado el apoyo de la gente en la venta de boletos”. La Banda MS ofrecerá tres fechas en el Auditorio Nacional, los días 29, 30 de junio y 1 de julio.