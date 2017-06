Napoleón ve en “Vive” el comienzo de una ilusión

El cantautor lanza disco triple, se presentará en el Auditorio Nacional este 2 de julio y además prepara álbum de canciones inéditas a finales de año

Espera que los hijos de Juan Gabriel autoricen el lanzamiento de un tema que “El Divo de Juárez” grabó antes de morir para un dueto

Arturo Arellano

José María Napoleón es junto con otras grandes leyendas de la música romántica, como José José y Camilo Sesto, un ícono de los setenta.

Es por ello que ahora su legado queda plasmado en “Vive”, edición de lujo, un disco triple en el que además incluye canciones a dueto con grandes estrellas de la actualidad, como es el caso de Mon Laferte, Humberto Navejas (Enjambre), María José y hasta su hijo José María.

El material cuenta con dos CD’s y un DVD, que ya se encuentra disponible en todos los formatos y es justo con éste que el próximo 2 de julio se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Napoleón habló en relación a este disco de lujo, sobre el show en el Auditorio Nacional, pero también de que estará lanzando a finales de este 2017, un disco con canciones absolutamente inéditas del que “Atrévete” es el primer sencillo. “No sería bueno perderme y como el viento desaparecer así nada más. Por eso, este disco edición de lujo con los temas clásicos y duetos, me ha permitido acariciar la idea de otro disco, esta vez de temas inéditos. El primer sencillo sale el 30 de junio y se llama ‘Atrévete’, la canción no la pretendí, ni le puse yo el título, pero desde la primera sesión con el productor Brandon, la escuchó y no dudó en nombrarla y elegirla como sencillo. Será un disco de 12 o 14 temas. Es la posibilidad de grabar canciones inéditas de nueva cuenta, que espero sea un buen presagio, porque mi música es lo que dejo por constancia de que alguna vez pasé en la vida por aquí”.

Añadió que “cuando me propusieron la idea del disco inédito, empecé a escudriñar, aunque no mucho, porque siempre he creído en mis letras, las tengo apuntadas en libretas, al hurgar me di cuenta de que eran tiempos de mi vida que habían pasado y emociones que si bien no sentía ya en este momento, sí reunían los requisitos de seriedad, vocabulario y sentimientos enfocados a una canción buena. Primero fue una lista de 15 o 16 temas, pero terminé haciendo una muestra de 21 canciones a la disquera, de las que se escogieron 14. Sin embargo, no me conformé y empecé a escribir de nuevo, les pedí tiempo y de las 14 deseché casi todas, dejando sólo tres de las que salieron de las libretas, el resto son nuevas de un año para acá. Componiendo volví a tener 27 años sin tenerlos y ha sido gratificante”.

Adelantó que en el disco “hablo de la mujer, porque siempre merecen un homenaje, por ejemplo, compuse una canción hace unos días, que dice ‘no soy la fruta prohibida que te hará feliz toda la vida, pero pruébame y verás’. Se me ocurrió cuando estaba corriendo y pasó una mujer hermosísima, yo sólo veo a las mujeres cuando van de frente, jamás volteo cuando se han ido, porque se me hace una falta de respeto”.

Lo mismo, se dijo ilusionado de que el disco nuevo pueda contener un dueto con Juan Gabriel, cuya voz dejó grabada antes de morir, “tengo un tema con Juan Gabriel, tengo su autorización donde me dice qué se puede hacer y yo no he grabado mi parte, por respeto, pero sí me gustaría hacer ese dueto que quizá no se pudo en vida, tengo su parte grabada en mi poder, ya la entregué a la compañía y me gustaría que estuviera en el disco, no por dinero, ni lucrar con su nombre, sino porque es algo que se hizo y ojalá la gente pueda disfrutar”.

No obstante, agrega que “el panorama no se ve bien, yo no sé por qué se pelean tanto (los hijos) si a final de cuentas el que trabajó fue él (Juan Gabriel), pero bueno la grabación ya la tiene la compañía y esperemos que esté. La canción se llama ‘Después de tanto’ e incluso la llegamos a cantar en vivo alguna vez”.

Napoleón se presentará este domingo 2 de julio en el Auditorio Nacional, con un concierto que es parte de su gira “Vívelo”.