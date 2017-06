“Re evolución digital”, de Edgardo Méndez y Martha Rivera

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Editorial Conecta nos presenta un libro dondeen el cual descubrirás cuáles son los cambios más significativos en la era digital, cómo se reflejan en los negocios, en el marketing empresarial y de qué manera alimentan la atención al cliente

Las empresas digitales están destrozando industrias, crecen cada día y obtienen las mejores ganancias económicas. “Re evolución digital” ofrece las herramientas para los audaces del mundo de los negocios que desean hacer de sus empresas y servicios un ejemplo de innovación. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, los autores Martha Rivera y Edgardo Méndez nos dieron más detalles.

-¿Cómo surge la necesidad de crear este libro?

“Cuando dábamos consultoría a las empresas, nos dimos cuenta que el mundo empresarial tiene esta necesidad de tener una guía práctica, una guía simple que le ayude a transformar su empresa a lo digital, porque estamos metidos en un mundo en que la velocidad, la visión a corto plazo, el retorno de la inversión, todo eso nos consume, pero no acabamos de ver bien qué significa el cambio digital, sobre todo en las empresas que han hecho negocios típicamente tradicionales que les ha ido muy bien, pero que ahora con las nuevas empresas que nacen meramente digitales, están transformando las industrias, y por este es el subtítulo del libro –Liderar el futuro digital de tu empresa antes de que desaparezca-”.

-Y como lo mencionan en el libro, la principal resistencia al cambio de los empresarios es el temor a lo desconocido, si esta nueva digitalización les será favorable o no ¿Qué le recomendarían para que no tengan ese temor?

“Justo el libro nace de eso que estás diciendo, el temor a lo desconocido, lo primero que hay que hacer es hacerlo conocido para perderle temor, entonces lo que hacemos en el libro es ir analizando a la empresa, como la parte comercial, y lo que hacemos es explicar de una forma sencilla como pueden ir y buscar a los clientes en línea, como a atraerlos a través de link, de Google, de WhatsApp, y empezar a presentar sus productos en podcast, blog, vídeo blog, YouTube y llevarlos a tiendas en líneas o páginas de registro, lo hacemos de una forma muy sencilla, para que estas personas puedan ver cómo se estructura esta parte digital y puedan perder el miedo, ya cuando entienden la estructura, es más fácil seguir adelante”.

-En el libro se destaca de lo valiosos que son los clientes, al final una empresa vive de los clientes, esto es muy importante que los empresarios o emprendedores tengan en cuenta esto…

“Es tu activo más importante de una empresa, si no tienes clientes, si no tienes ventas, no tienes empresa, es una premisa que tenemos que tener muy clara siempre, justo en lo digital es mucho más importante o te da mucho más peso, porque todo lo digital es muy personalizado, las redes sociales nos han metido en un grado de personalización muy fuerte, y normalmente las empresas quieren crear customer job y las experiencias del cliente, pero sin saber quién es el cliente, aquí es un gran análisis que no es de una vez, si no es constantemente estar conociendo cada vez más a tu cliente, normalmente son tus clientes porque son diferentes estereotipos, construir realmente personas, porque al final queremos que nos compren las personas, en el business to business al que buscas es al director de compras, pero que veas a la persona, en el libro lo decimos, es el centro de todo negocio”, finalizó.

patolina22@hotmail.com