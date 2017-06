Limpieza de justicia

Desde el portal

Ángel Soriano

En la glorieta de El Caballito —cuyo original de Tolsá ya fue restaurado y fue echado a caminar-, en la confluencia de Paseo de la Reforma y Bucareli hay una protesta permanente por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa; el zócalo capitalino fue pintado por comunicadores en protesta por el secuestro y asesinato de Salvador Adame en Michoacán, pero ese llamado de justicia fue borrado.

Se trataba de una pinta monumental: “SOS prensa”, del tamaño de la indignación nacional, en el corazón de México.

Trabajadores de limpieza del Gobierno de la CDMX lo quitaron una vez que cumplió su objetivo luego de la marcha; hubo protestas y las autoridades se disculparon por el nuevo agravio a la libertad de expresión. ¿Quién tiene la razón? Los manifestantes o las autoridades.

Lo cierto es que en México lo que urge es una limpieza en los organismos encargados en la impartición de justicia, de los responsables de la seguridad nacional, de los encargados de velar por los intereses de la sociedad; si existiese transparencia, pulcritud, imparcialidad, no habría protestas del tamaño de las que las hay.

La indignación, el clamor de justicia, se requiere que se escuche, y para lograrlo, los inconformes recurren a todo tipo de formas de expresión.

Si se requiere de una ciudad limpia, también se necesita una autoridad incuestionable, y si bien es cierto que el gobierno capitalino es ajeno a los hechos que se denuncian y no tiene ninguna responsabilidad en los mismos, también se debe aceptar que la capital del país es caja de resonancia de lo que ocurre en cualquier rincón del país, y por más alejado que se encuentre, los delincuentes deben saber que el mundo los vigila y que sus ilícitos no deben quedar sin castigo.

TURBULENCIAS

Tony Gali en Smart City

En la ciudad de Puebla se reúnen representantes de 132 ciudades en la Smart City Expo Latam Congress, durante la cual el gobernador Tony Gali dijo que el evento “debe tener equidad e igualdad social, ni modo que la población de los 217 municipios y de las seis mil 200 comunidades de Puebla, no merezcan tener esa tecnología y servicios”, y añadió: Hoy vemos el avance, hoy tenemos nueve Pueblos mágicos y teníamos uno; hoy se desarrollan tecnologías en la Mixteca y se han incorporado nuevos modelos en la Sierra Negra que parten del concepto de ciudades inteligentes; y el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, recordó que tecnología, Internet y megabites, no son palabras muy conmovedoras, sino palabras que abren la puerta al conocimiento, pero nada serán si no nos conmueven para ser más libres y vivir mejor…La alcaldesa de Cuautitlán México, Ma Guadalupe Fernández Sánchez inauguró la XCVIII Reunión Hacendaria Regional de Tesoreros, junto con Roberto Galván Peña, Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México, la cual busca la actualización de los sistemas de recaudación y rendición de cuentas de las tesorerías municipales…

