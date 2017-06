¿De que ríe Javier Duarte?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La social, tropezará con la brutalidad de los hombres.

Pío Baroja (1872-1956) Escritor español.

Esa gran sonrisa que tiene Javier Duarte, es un mensaje enviado a quienes lo quieren ver en la cárcel. No es una risa de satisfacción porque perdió peso, ni siquiera porque tiene un nuevo corte de cabello, ni mucho menos del “placer” de vivir en una cárcel guatemalteca.

No es una risa de locura, ni delirante. No sabemos si se trata de un enfermo; no es nuestra materia, ni especialidad, pero nos envía señales para prever lo que podrá venir en los próximos meses con un Duarte enjaulado.

Javier Duarte de Ochoa es un personaje que quiere demostrar que está seguro; que no pasará gran cosa en una cárcel mexicana. Eso nos hace sospechar acerca de una posible “negociación” con los gobiernos federal y veracruzano para “sacrificarse” durante un tiempo y que no se le toquen ni su familia, ni parte de la fortuna mal habida en su paso por la gubernatura del estado de Veracruz.

Ahonda sospechas sobre un acuerdo “satisfactorio” y las evidencias están a la vista de todos. La esposa Karime Macías, está libre a pesar de las presuntas pruebas presentadas por la administración de Miguel Ángel Yunes, de licitaciones manipuladas por cientos de millones de pesos en su paso por el DIF de la entidad. Es más, no se giró ficha roja a Interpol para la captura de la “ex funcionaria” y se sabe perfectamente donde vive y estudian sus hijos, en Londres.

Ese círculo familiar no ha sido tocado. A algunos de los familiares de Karime los han citado, pero no hay nada sólido contra ellos o cuando menos ninguno está en resguardo en prisión. Del resto de los funcionarios alrededor de Duarte, se cuentan con los dedos de las manos.

Mire, estimado lector, tener en la cárcel a Duarte es lo mismo que tenerlo en una jaula “dorada”. Si el gobierno federal y el veracruzano no recuperan el dinero que se robó, entonces todo es un espectáculo, circo, pues.

Dice Yunes que son más de 31 mil millones de pesos los robados. Que los regrese. Es más, les perdonamos los intereses. Si no devuelven la totalidad del dinero a las arcas públicas y pagan en una sola exhibición a los bancos acreedores de esa abultada deuda, será una completa burla al gobierno y otro ladrillo montado para el enorme muro de la impunidad construido por la clase política mexicana.

PODEROSOS CABALLEROS: El martes en el restaurante de postín Capital Grillese se reunieron 5 icónicos personajes. Los tlatoanis de la izquierda. Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna y Alejandro Encinas, comieron plácidamente para discutir la propuesta de Alejandra Barrales, líder del PRD. No se trató de un cónclave contra Andrés Manuel López Obrador, sino al contrario, la manera de someter al PRD a los caprichos del “mesías tabasqueño” y dueño de Morena. Es más, era un cónclave de “notables” contra la candidatura de Miguel Ángel Mancera. “El Peje” se mueve con Alejandro y Dolores, quienes tienen su corazón e intereses reales alrededor de AMLO. *** El tema del “cártel del cemento” es muy delicado, ya que podría disparar el precio de la construcción de vivienda en el país. Como les comenté ayer, pone en riesgo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Lo peor, es el golpe a la economía de los consumidores. *** Bajo el liderazgo de Mark Vergnano, The Chemours Company, compañía química en Tecnologías de Titanio, Fluoroproductos y Soluciones Químicas, colocó la primera piedra de lo que será su planta de producción de Soluciones Mineras en Gómez Palacio, Durango, municipio gobernado por Leticia Herrera. Invertirá 150 millones de dólares y generará mil empleos directos durante la construcción y 350 empleos directos e indirectos una vez que la planta esté en operación.

AL FINAL DE CUENTAS: Armando Martínez Vega, alcalde de La Paz, BCS, mantiene los claroscuros sobre la administración municipal. Con base en la Ley de Disciplina Financiera, el municipio no debe endeudarse al corto plazo con créditos que suman más del 6% de los ingresos totales, es decir, no puede exceder de 59 millones de pesos. Sin embargo, está negociando con bancos apalancamientos. Tiene deudas por 272.7 millones de pesos, de los cuales 159.8 millones de pesos que corresponden a un crédito con Banorte, entidad financiera presidida por Carlos Hank González.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Ante el crecimiento de casos de cáncer de estómago y su oneroso tratamiento, la FUTEJE, presidida por María Teresa Zepeda, emprenderá una campaña de concientización para dar a conocer las implicaciones del cáncer de estómago, padecimiento que en 2015 ocasionó 87 mil defunciones. La iniciativa denominada “Hazlo visible”, busca difundir los esfuerzos de prevención de factores de riesgo, la importancia de un diagnóstico oportuno y el apoyo sustancial que los médicos otorgan para la detección temprana del padecimiento.

