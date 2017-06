Debido al éxito, regresa a México Tony Kamo el 8 y 9 de julio

Tras cuatro años de investigación, el psicólogo español desarrolló el Método de Sugestión Progresiva, que enseña técnicas para dejar de comer por ansiedad, manejar el estrés, dejar de fumar y superar miedos

Siempre se puede. Dejar de fumar, estar delgado, controlar la ansiedad, tener éxito. Todo eso siempre se puede, explica Tony Kamo, psicólogo español que lo ha comprobado en seminarios impartidos Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Y no, no se trata de algo mágico o una receta metafísica, sino de aprendizaje. “Todo en la vida es una técnica. Si alguien no conoce la técnica para dibujar, le saldrán dibujos malos. Pero sí la aprendes, tendrás mejores dibujos. Lo mismo sucede con la vida, que tiene sus técnicas”, señala Kamo, recordado por sus asombrosas demostraciones de hipnosis en la televisión mexicana y que ahora regresa para impartir este seminario basado en su libro “Siempre se puede”.

Se trata de un volumen que tardó cuatro años en escribir y en el cual plasma precisamente las técnicas necesarias para dejar de fumar, adelgazar, controlar el estrés, ansiedad y miedo y, finalmente, descubrir el poder de la mente para ser exitoso.

“¿Siempre se puede vivir feliz?”, se pregunta Kamo. Y responde. “Sí, siempre se puede. Por supuesto que la vida siempre te presenta problemas, situaciones críticas, pero acaso los otros que son felices han tenido más suerte. No. A lo mejor es que no lo has sabido aprovechar. Pero eso se consigue con las técnicas adecuadas. Si no tienes esas técnicas, entonces es muy complicado”.

¿Y cuánto tiempo hace falta para aprenderlas? El seminario dura cuatro horas y tiene, por cierto, una garantía. Kamo explica cómo funciona esta garantía en el caso, por ejemplo, de los que acuden para dejar de fumar. “Cuando han transcurrido tres horas, se hace un corte.

¿Qué sucede con los que se quedan después del descanso? Que empiezan a sentir algunos fatiga y otros ganas de volver el estómago. Y todo eso solamente con escuchar a Tony Kamo hablando del tabaco. “El 90 por ciento de las personas vomita”, cuenta el psicólogo. Sucede que ahora el tabaco, tan sólo de oír lo que dice Kamo, les da asco.

A eso se refiere cuando habla del poder de la mente y que lo ha llevado a desarrollar cuatro técnicas de vida en igual número de seminarios que se realizarán en el PF Hotel & Suites de la colonia Juárez en la Ciudad de México. Dos serán el 8 de julio y los otros al día siguiente.