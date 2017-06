Ambulante celebra su 12 edición

Los documentales mexicanos fueron los más vistos en este 2017

El documental de temática o producción mexicana se posiciona entre las preferencias del público de la Gira de Documentales. Temas tan diversos como la vida de Chavela Vargas, la violencia y el narcotráfico, la Feria de Pirotecnia de Tultepec, Ayotzinapa, la lucha libre, la migración o la resistencia de las comunidades ante la incursión de trasnacionales eólicas en la costa oaxaqueña suscitaron mucho interés en la audiencia. El promedio de asistencia por función de los documentales de temática nacional fue de 91 personas, frente a los 47 espectadores promedio de títulos internacionales.

De todas las películas del programa, los documentales más vistos fueron La cazadora de águilas, Chavela, La libertad del diablo, Pólvora y gloria, The Beatles: Eight Days a Week, No soy tu negro, Ovarian Psycos, el programa Historias secretas de Ambulantito, Guerrero y Artemio. Otros títulos que destacaron por su alta asistencia media por función son Lucha México, La Chana, Al otro lado del muro, Gente de mar y viento y Batallas íntimas.

La asistencia total de la gira fue de 78,504 espectadores. Tras la Ciudad de México, los estados de mayor audiencia fueron Veracruz, Oaxaca, Puebla y Jalisco. En total se realizaron 1,355 actividades en 170 sedes de 38 municipios, 15 clases magistrales, 14 talleres, 12 charlas con especialistas y 94 funciones al aire libre. Además, las actividades específicas en torno al tema de la justicia incluyeron 11 mesas de diálogo, 4 funciones de cine en vivo, 3 foros, 3 obras de teatro, 2 docudramas y un taller. Estos espacios permitieron revisar el sistema de justicia penal mexicano, a través del cine de lo real.

El 52% de las actividades fueron gratuitas. Más de 120 invitados nos acompañaron para presentar su trabajo y 211 voluntarios hicieron posible el festival en los diez estados recorridos.

La recién estrenada página web registró 123,560 visitas y los seguidores en redes sociales rebasaron los 470,000. Más de 720 medios cubrieron la gira y el valor de la pauta en medios y Cinépolis superó los 159 millones de pesos.