A sus 46 años invierte 40 mil dólares para parecerse a Barbie

Lleva 15 años tratando de replicar el look de la famosa muñeca de plástico

Rachel Evans es una mujer de 46 años obsesionada con parecerse a Barbie, por lo que lleva 15 años tratando de replicar el look de la famosa muñeca de plástico. “Me encanta ser yo misma. Los que me odian son los que necesitan más amor. Amor propio, confianza en tu cuerpo y dar amor, eso es lo que hago”, expresó Evans a través de sus redes sociales.

La revista People en español señala que la obsesión de Rachel Evans por Barbie ha impulsado a que se aumente los senos y se modifique, entre otras partes, la nariz, los ojos, las mejillas y la mandíbula. “Cada mujer debe ser como Barbie y si no lo hacen están haciendo algo mal. Cuando las chicas me juzgan es porque no pueden parecerse a mí”.

Hasta el momento, la Barbie humana ha invertido mas de 40 mil dólares para lograr lucir como la estrella de Mattel.