Pee Wee regresa a sus raíces con disco nuevo

Se lanza con temas urbanos, fusionados con cumbia, hip hop y pop, tal y como se dio a conocer a principios de su carrera, pero esta vez como solista

Lo mismo se presentará por primera vez en vivo con estas canciones el 13 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, está de regreso en la música con un nuevo disco titulado “El Pee Wee”, esta vez de la mano de Universal Music, con quien acaba de firmar contrato. Lo mismo el cantante presentará su disco cargado de canciones urbanas, fusion de cumbia, banda, pop, R&B, texano, regional y más, con un concierto el próximo 13 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista Pee Wee habló al respecto: “el seguir sintiendo el cariño del público después de tantos años es gratificante. Empecé con los grupos, después me lancé como solista, he hecho telenovela y reality show, de alguna manera he estado presente, pero es bien bonito que la gente se mantenga contigo. Lo que más me gusta es que estan reccionando bien a estas nuevas canciones, sobre todo el nuevo sencillo ‘Me provoca y me domina’, es un tema que la gente vibra mucho, eso está padre, se nota que les está gustando esta nueva etapa de mi carrera”.

Siendo uno de los precursores de la música urbana, junto con A&B Quintanilla y los Kumbia Kings, dijo: “en este nuevo disco estoy regresando justamente a eso, mis raíces musicales, que es la música urbana fusionada. Aunque hoy en día, si tu dices urbano todo mundo piensa en reggaetón, pero la música urbana va mucho más allá de solo eso, también es hip hop, reggae, cumbia, muchos otros matices y yo crecí en ese ambiente. Por eso en este disco regreso a esa fusión de sonidos, es música urbana, pero no reggaetón tal cual, esto es ser autentico y con esto no quiero decir que no me guste el reggaetón, de hecho el disco tiene un tema que se llama ‘Cuándo llegaste’ que es un reggaetón romántico, pero no me quedo ahí, hago fusiones para tener mi propio sello, no quiero ser uno más, ni una copia de nadie”.

También en este disco se da oportunidad de lanzarse como compositor “Es un ambiente que ya había explorado, me fui a vivir a Miami un tiempo, donde me junté con algunos colegas compositores, desafortunadamente en esa ocasión el disco que produje no salió a la luz, pero Dios sabe por qué. Ahora estoy contento de que finalmente la gente pueda escuchar mis melodíaas, mis letras y las que hice con colegas como Horacio Palencia, Amérika Jiménez, Luciano Luna. En el caso de Horacio Palencia le llamé por teléfono, me junté con él y me trató increible, fue un placer trabajar con todos y más en la parte de crear un sonido auténtico”.

Cabe destacar que el disco fue absolutamente dirigido y producido por Toy Selectah. “Hace tiempo platicaba con alguien de que todo en la radio suena igual, yo no quería ser parte de eso, así que buscamos a alguien que nos ayudara a alejarnos de eso. Hay que estar dentro de lo que está de moda, pero sonar diferente. Toy Selectah es un extraordinario artista, productor, que la verdad le puso al disco un matiz distinto, estoy muy agradecido con él porque a diferencia de otros productores me dejó ver su trabajo, estar ahí y aprender, porque otros productores son muy celosos con su trabajo, producen y después le muestran al artista lo que hicieron, pero Toy Selectah es diferente, sabe su trabajo, sabe delegar, sabe dónde grabar cada sonido para que suene tal y como lo estamos buscando, en qué estudio y con que músicos”.

Sobre el show en el Lunario adelantó que “sí va a haber invitados, pero son una sorpresa, estamos preparando algo muy bien hecho, algo de lo que la gente se lleve recuerdos, que puedan platicarlos saliendo del recinto, porque finalmente la gente para eso paga un boleto, para ver que su artista se entregue, que las canciones tengan arreglos especiales para el concierto, que suenen con potencia, diferente, pero sin perder la esencia del disco. Quieren ver que le echemos ganas”.

El disco ya está disponible en todos los formatos y el concierto se llevará a cabo el 13 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional.

Sobre su show en el Lunario, adelantó que “sí va a haber invitados, pero son una sorpresa, estamos preparando algo muy bien hecho, algo de lo que la gente se lleve recuerdos”