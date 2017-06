Il Volo con Plácido Domingo

El grupo italiano presenta en exclusiva por Cinemex “Notte Magica”, un recorrido audiovisual que hará revivir los momentos mágicos de su tour 2017 con dos únicas funciones: 9 y 13 de julio

Il Volo presenta en 28 ciudades de nuestro país y en exclusiva por Cinemex, un recorrido audiovisual que hará revivir los momentos mágicos de su Tour 2017, que los ha colocado como el fenómeno ópera pop del momento.

El trío de jóvenes italianos los podremos ver desde el backstage de su reciente concierto en Los Ángeles, hasta el inicio de la gira con Plácido Domingo en la espectacular Piazza Santa Croce, en Florencia.

Estos únicos momentos son acompañados con imágenes exclusivas nunca antes vistas, masterizado especialmente para una sala de cine y con sonido surround para que cada uno de los momentos y reacciones no pasen desapercibidos. La preventa para estas funciones ya está disponible a través de Cinemex.

Il Volo cuenta con un rotundo éxito por el mundo y recientemente en la Unión Americana, donde realizaron casi 20 fechas con su gira “Notte magica a tribute to the three tenors”. El recorrido también lo han hecho por Europa y próximamente Latinoamérica.

Ignazio Boschetto, Piero Barone y Gianluca Ginoble, quienes se han distinguido por sus maravillosas voces, presentarán en vivo su más reciente material discográfico Notte Magica- A Tribute to the three tenors, con el cual debutaron en los primeros lugares del chart general de iTunes en México, Argentina, Brasil, Colombia y en el Top 5 de Música Clásica en Italia, México, Brasil, Malta, Polonia, Grecia y Luxemburgo.

Este álbum es un CD + DVD de su concierto grabado en Florencia, Italia, donde los tres integrantes, acompañados del maestro Plácido Domingo, cantaron algunos de los más famosos temas napolitanos y arios del repertorio operístico italiano e internacional, interpretados originalmente por Los Tres Tenores: Domingo, Carreras y Pavarotti.

Canciones como “Granada”, “Torna a Surriento”, “Mattinata”, “Cielito Lindo”, “O Sole Mío” , “My Way”, “María” y “Turandot: Nessun Dorma” acompañarán durante esta gira a Ignazio, Piero y Gianluca, quienes con el “belcanto” (su línea musical, fruto de su virtuosismo vocal), aunado a una innata expresión interpretativa, permite a los tres jóvenes artistas cantar los éxitos populares de todo el mundo, entusiasmando y emocionando a los públicos de todas las edades y de cualquier lugar.

Será en el mes de septiembre que Il Volo llegará a México para presentarnos su gran repertorio musical. Posteriormente, visitarán diversas ciudades de Centro y Sudamérica con esta extensa e impecable gira.

Avalados por seis años de trabajo, dos nominaciones a los Premios Grammy Latino, un premio Latin Billboard como Mejor Artista, colaboraciones con Plácido Domingo, Eros Ramazzotti y Barbra Streisand, la victoria en el Festival de San Remo y giras sold out en todo el mundo, Il Volo sigue siendo un fenómeno musical sin precedentes que continúa consolidando su prestigio como el mejor en su género.