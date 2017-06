The Doors: The Singles

Los singles y B-Sides de la banda, disponibles por primera vez en una colección de dos CD’s y una versión expandida de dos CD’s + Blu-ray

La celebración del 50 aniversario de The Doors continúa este verano con tres nuevas colecciones que presentarán cada single y B-side de la banda lanzado en los Estados Unidos, todos reunidos por primera vez.

THE SINGLES estará disponible en varios formatos listados a continuación el 15 de septiembre de Rhino.

*** 2-CD – Los 20 sencillos lanzados en Estados Unidos con sus respectivos lados B, además de cuatro versiones de radio mono.

*** 2-CD / Blu-ray – Todo el contenido de la versión 2-CD más la compilación 1973 The Best Of The Doors in Quad en Blu-ray por primera vez

*** Caja de viniles de 7 pulgadas – Los 20 sencillos con sus lados B correspondientes en veinte vinilos de 45s de 7 pulgadas con artes y etiquetas originales, presentados en una caja dura, conmemorativa. Limitado a 10 mil copias en todo el mundo

También estará disponible en formato digital.

The Singles muestra la química creativa compartida por el baterista John Densmore, el guitarrista Robby Krieger, el teclista Ray Manzarek y el vocalista Jim Morrison; Cuatro artistas brillantes que hicieron de The Doors una de las bandas de rock más emblemáticas e influyentes de Estados Unidos.

La colección incluye los sencillos, de sus seis producciones discográficas lanzados entre 1967 y 1971, incluyendo clásicos como “People Are Strange”, “Love Her Madly” y “Riders On The Storm”. La versión CD cuenta con cuatro radio versions en mono, de algunos de los éxitos más grandes de la banda, como “Hello, I Love You” y “Touch Me”, que nunca han sido editados al público.Los B-sides -muchos de los cuales están haciendo su debut en CD- agregan otra dimensión al legado de la banda con temas tan estelares como “Who Scared You”, que apareció en marzo de 1969 como el reverso de “Wishful Sinful”, y cover de Willie Dixon “(You Need Meat) Do not Go No Further”, que fuepresentado junto con el éxito de 1971 “Love Her Madly”.

The Singles también cuenta con varias canciones lanzadas tras la muerte de Morrison en 1971. Entre esas grabaciones están las pistas que grabó el trío sobreviviente (“Tightrope Ride” y “The Mosquito”), así como selecciones en vivo de los lanzamientos póstumos (Roadhouse Blues y “ Gloria”)

El Blu-ray que acompaña a la versión extendida de THE SINGLES incluye una mezcla de audio en alta definición de The Best Of The Doors. Esta compilación de 11 canciones, disponible en Blu-ray por primera vez, fue remezclada específicamente para Quad en 1973 y ofrece una experiencia sonora única en canciones como “Soul Kitchen”, “Moonlight Drive” y “Love Me Two Times”.

El verano seguirá siendo de fiesta para The Doors, ya que el grupo celebrará el 50 aniversario de su primer éxito #1 el 28 de julio con una edición limitada en vinil de 7 “ del sencillo “Light My Fire “que cuenta con obras de arte de la versión japonesa del single y se limita a 7 mil 500 copias.