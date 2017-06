Proponen “pasarela” de candidatos al 2018

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La diputada local del PRD, Elizabeth Mateos Hernández, propuso una pasarela donde desfilen los aspirantes a la candidatura presidencial por un Frente Amplio que busca sacar de Los Pinos al PRI.

Señaló, además, que aquellos que no tienen aspiraciones no estorben, se descarten y no pongan obstáculos a la democracia del país. En la “baraja” propuesta por la legisladora, destacan Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX, y Juan Zepeda, ex candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México.

Dijo que estos políticos se distinguen por su experiencia, trabajo y buen desempeño y, por lo tanto, tienen amplias posibilidades de ser los abanderados por el Frente Amplio durante el proceso interno de selección.

Mateos Hernández propuso también que “sería conveniente que los demás partidos seleccionen con el mismo método a su candidato para los comicios federales del próximo año, pues eso daría mayor transparencia a su proceso interno”.

La diputada del PRD en la ALDF hizo un llamado a todas las fuerzas opositoras a articularse, dejar de lado los intereses personales, los cálculos electorales y anteponer los intereses de los mexicanos, por el bien del país y de las nuevas generaciones.

Reiteró la legisladora del PRD que “el Frente Amplio, va. Que no quepa duda. En él caben también organizaciones civiles, académicos, sindicatos y todos los grupos que se quieran sumar”. “Somos, añadió, la bisagra política, partidista y ciudadana que sacará al PRI de la Presidencia de la República; nuestro candidato será el mejor porque contará con un amplio respaldo y no será un político autoritario ni mesiánico”.

LLAMAN A COMPARECER A TANYA

Con la finalidad de que informe puntualmente sobre asentamientos consolidados en la delegación Cuajimalpa, la Asamblea Legislativa llamó a comparecer a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Tanya Müller García. Según se informó, en la demarcación existen 68 sitios irregulares en suelo de conservación.

La legisladora Francis Irma Pirín Cigarrero, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de los diputados Leonel Luna Estrada, y Adrián Rubalcava Suárez, del PRI, presentó un punto de acuerdo, donde se refiere que de acuerdo con las cifras de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT), hay 867 asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México, los cuales se ubican en las delegaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Indicó la legisladora que “el ordenamiento ecológico del territorio es un instrumento de la política ambiental, que en términos generales es un instrumento que permite planificar y regular en el territorio las actividades productivas, la conservación de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de los pobladores”.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra del Distrito Federal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la planeación del desarrollo sustentable y el ordenamiento ecológico del territorio será, junto con el Programa General de Desarrollo Urbano y además programas en la materia, el sustento territorial para la planeación económica y social de la capital.

Además, el artículo 28 de la misma Ley señala que el ordenamiento ecológico es un instrumento de la política ambiental que tiene por objeto definir y regular los usos del suelo y el suelo de conservación, los criterios ambientales aplicables y el uso de los distintos usos de suelo en el Programa de Desarrollo Urbano, en los asentamientos humanos, en el suelo de conservación, de los recursos naturales y de las actividades productivas, para hacer compatible la conservación de la biodiversidad con el desarrollo regional.

NO CRIMINALIZAR A ACTIVISTAS

Con motivo de la entrega de la presea defensores de derechos humanos a la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, la diputada de Morena en la Asamblea Legislativa, Citlalli Hernández Mora, hizo un llamado a los tres poderes para que juntos eviten la criminalización de las actividades de las personas defensoras de los derechos humanos.

Lamentó que tanto en nuestra ciudad como en el país, actores del estado y grupos de delincuencia organizada impidan las legítimas actividades que realizan las asociaciones para buscar respuesta a las violaciones de derechos humanos que se comenten a diario.

“Es lamentable, dijo, que a través del mal uso de las leyes penales o por medio de la manipulación de los medios masivos de comunicación, se impida llegar a la verdad y se criminalice a quienes pretender tener acceso a ella”. La diputada de Morena lamentó la falta de investigaciones sobre las muertes de activistas, y las nulas sanciones contra los agresores, lo que sin duda envía un mensaje peligroso y de total impunidad, que a su vez permite la repetición de violaciones.

México, señaló la legisladora, ha enfrentado profundas violaciones a derechos humanos en eventos tan dolorosos como la matanza de estudiantes de 1968, la masacre del Jueves de Corpus en 1971, la de Acteal en 1997, Atenco en 2006, y de manera prácticamente simultánea ocurrieron los hechos de Chalchihuapan, Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

