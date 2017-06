Margarita eleva su presión

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con una campaña por la Presidencia de la República ya avanzada a través de un recorrido por carretera por todos los estados del país, la panista Margarita Zavala confrontó ayer al resto de los aspirantes blanquiazules a dejar atrás su timidez y mojigaterías partidarias para definirse y lanzar ya, las reglas y formas de la elección interna para lanzar formalmente al candidato(a) de su partido al 2018.

Así, mientras Ricardo Anaya, el ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle, los senadores Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, así como el ex canciller Luis Ernesto Derbéz establecían un diálogo de acercamientos, la esposa del ex presidente Felipe Calderón exigía “piso parejo y evitar las marrullerías y los engaños”.

En esta contienda, les dijo, hay que actuar “sin trampas”. Urge una definición, les insistió. Sólo saldremos fortalecidos si respondemos de la mejor manera, indicó.

Les recordó que Acción Nacional tiene la fuerza necesaria para responderle a México, “porque es sin duda el mejor instrumento para cambiar las cosas.

“Denme condiciones democráticas, piso parejo, sin trampas y adelante”, afirmó asumiéndose de entrada como la más viable para representar al PAN en la presidencial del 2018.

“Sé que en el PAN tenemos personas honestas y capaces, pero en la medida en que pasen los días y no nos definamos son otros los que se están fortaleciendo…es urgente trazar la ruta a seguir para elegir a la candidata o candidato más competitivo”, les urgió.

Consideró normal hablar sobre el Frente Opositor, “pero antes de vislumbrar alianzas o coaliciones fortalecer al partido es lo primordial”, subrayó.

Así, mientras Anaya y los demás aspirantes se sientan en la sede de su partido a tomar café y analizar por dónde se van, Margarita Zavala se encuentra a punto de cumplir su primer mes de una gira que de entrada tiene como objetivo visitar las 45 ciudades más importantes de la República con un mensaje electoral encubierto en una propuesta denominada #VoyPorMéxico.

El recorrido lo hace sobre un autobús con el cual piensa seguir los siguientes 5 meses hasta fin de año y los siguientes 6 hasta la elección del domingo 3 de junio de 2018.

Su campaña abierta y sus mensajes dejan en claro que, con o sin candidatura del PAN, ella buscará estar en la boleta de la elección presidencial.

El recorrido lo hace justo en el momento en que el INE se prepara para dar fin al uso de Ricardo Anaya y de Andrés Manuel López Obrador de los espots de radio y TV asignados a sus partidos.

Y eso se empata además con el evidente fracaso del Frente Opositor.

Peña coincidirá con Trump

Luego de aquel desastroso encuentro Trump-Peña Nieto del miércoles 31 de agosto del año pasado en Los Pinos, ha corrido mucho agua y decenas de amenazas incumplidas por parte del presidente norteamericano.

En estos casi 11 meses el mandatario mexicano vivió uno de sus peores momentos de desconcierto y descrédito ante los mexicanos y el mundo y luego ha tenido que enfrentar el ascenso de Trump a la Casa Blanca desde donde México fue su primer gran objetivo de su guerra proteccionista.

El tiempo, y las habilidades de Luis Videgaray, junto con los grandes intereses en juego en ambos países, se han encargado de contener los embates del empresario-presidente.

Ni muro, ni pago, ni fin del TLC, ni expulsión masiva de migrantes indocumentados hacia México. Nada ha ocurrido.

Trump se ha reunido desde el 20 de enero que asumió la presidencia norteamericana con prácticamente todos los Jefes de Estado de los países socios de Estados Unidos… menos con Peña Nieto.

Pero, bueno, eso no podía mantenerse así todo el tiempo.

Ese encuentro, formal o informal, ocurrirá las siguientes 2 semanas durante la reunión del G-20 en Alemania, a la que acudirán Trump, Peña Nieto y los mandatarios de las 20 naciones más desarrolladas.

Sin duda una de las fotos, videos, más reclamados serán los de ese encuentro.

Abusivo, de acuerdo a su atrabancado estilo, Trump intentará saludar a Peña Nieto, imponiendo su físico, dando el jalón al contrincante. ¿Qué hará el presidente mexicano? Ya veremos. Sin duda va preparado para eso y más.

Ya ocurrió con el mandatario francés, Emmanuel Macron, quien con estilo y fuerza resistió las tonterías de Trump.

De lo demás se encargarán el resto de los mandatarios, en especial Ángela Merkel. Los temas importantes del G-20 son dos: medio ambiente y libre comercio, a los que se opone Trump y que apoyan el resto.

El engaño del verde

Todos levantaron las cejas con los comentarios de varios dirigentes del Verde Ecologista, entre ellos el presidente del Senado Pablo Escudero, de que buscarían participar junto a PAN, PRD y otros en la formación del Frente Opositor.

¡Sí, cómo no!, afirmaron analistas, columnistas y políticos.

Ir al imposible Frente Opositor –cuyo objetivo es derrotar al PRI en el 2018–, sería no sólo deshacer una alianza de más de 10 años con el tricolor que le ha dado al Verde el mayor crecimiento nunca antes pensado (pasar de 17 diputados en 2006 a 40 en 2015; un secretario de Estado, el de Medio Ambiente y un gobernador, el de Chiapas; decenas de diputaciones locales y alcaldías), sino ir a los brazos de los principales partidos que le han promovido las multas millonarias más altas en el INE y han buscado anular por todos los medios su registro durante al menos los últimos 4 años.

Es imposible que los Verdes hayan olvidado y que puedan dejar de lado el hecho de que el 18 de febrero de 2015 – apenas poco más de 2 años-, que 7 de los diez partidos representados ante el INE abandonaron el Consejo en protesta porque los consejeros supuestamente manipulaban decisiones a favor del PVEM.

Encabezados por los representantes del PAN y PRD, Morena, , MC, PT, Partido Encuentro Social y Partido Humanista se salieron y se declararon en huelga en busca de anular el registro del Verde.

El movimiento le costó no solo muchos desvelos y tensiones a la dirigencia del PVEM sino una acumulación de sanciones económicas que sumó los 180 millones de pesos.

¿En serio piensan los del PVEM que nos engañan con su intención de unirse a quienes lo quieren matar para ir a un Frente imposible?

¿O su amago es un engaño para justificar su realineación al lado del PRI y para que los dirigentes del tricolor a su vez calmen a sus corrientes internas que piden deshacerse del Verde?

Y es que no pocos priístas quieren que se termine la alianza con el PVEM partido que dicen les cuesta importantes posiciones que reclaman para ser ocupadas por priístas.

En fin, juegos internos que causan sorpresas entre ingenuos que de repente creen que los Verdes pueden en verdad romper con el PRI.

Oootro engaño

Y ya que estamos en esto, otro que engañó anteayer fue el secretario de Hacienda José Antonio Meade, quien –como también lo hiciera no hace mucho su jefe político Luis Videgaray–, dijo que él no va por la candidatura presidencial del PRI para el 2018.

¡Sí cómo no!, dirían también los de al lado…

