Humbe es “Sonámbulo” de amor

El cantautor regio lanza disco con temas de su autoría, covers y colaboraciones de grandes compositores

Arturo Arellano

Con apenas 17 años de edad, Humbe lanza su primer material discografico titulado “Sonámbulo”, en el cual incluye temas de su autoría, pero también colaboraciones de grandes compositores y hasta un cover de Hombres G, con los que demuestra ser no sólo es un extraordinario cantante, sino un gran compositor y amante de la música y buenas letras. El disco de Humbe ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, mientras que en formato fisico se puede adquirir en sus presentaciones en vivo.

Durante su visita a la redacción de DIARIOIMAGEN, el joven artista concedió una entrevista para nuestras páginas, en la que de dijo: “todo este proyecto comenzó hace un año y medio y tardamos unos nueves meses en hacer el disco, desde composicion, grabar y producir. Creo que valió la pena, son 13 canciones de las cuales dos son covers, una es ‘Temblando’ de Hombres G, a la que le hicimos una versión acústica. La otra es ‘Quiero decirte’ de La costumbre. Lo mismo pusimos dos temas de mi autoría ‘Lejos de ti’ y ‘Después de tu partida’, el resto son canciones de diferentes compositores de México, como Omar Edge, que además es guitarrista de mi banda”.

Refiere que la línea musical y lírica es “la balada pop, al igual que cosas un poco más urbanas, aunque no absolutamente reggaetón. Hay un tema por ejemplo en el disco que se llama ‘Ya no puedo más’ que le hicimos urban versión y la gente me ha comentado cosas como ‘qué pantalones para abordar así la música, no es el típico reggaetón, es una canción muy rica, con metales, trompetas y al mismo tiempo reggaetón, es rara pero suena muy bien. En cuanto a las letras, son cosas con las que me identifico al cien por ciento, para poder cantarlas con pasión, es hablar de amor, para sentir toda esa emoción, tanto en el disco como en el escenario”.

Asegura que “no esperaba que la gente iba a gustar de mi música tan rápido, eso es emocionante. Pero creo que es resultado de que desde el principio buscamos un sonido que nos hiciera diferentes, creo que lo estamos logrando, no es un nuevo género porque no es así, pero sí es diferente, por eso cada vez que me preguntan si tengo alguna canción favorita de mi disco, no puedo responder, porque todas me llevan a un sentir diferente, espero que la gente lo viva igual, tener un viaje de emociones en el disco”.

Platicó tambien sobre su más reciente show en Chihuahua “me encantó que mis fans, que ya se hicieron llamar ‘Humbers’ llenaron el lugar y no conformes con ello, cantaron cada una de mis canciones, se las sabían todas. Yo canto al piano, soy multinstrumentista y trato de aprovechar todo ese conocimiento. Considero que mis canciones son buenas, no lo digo yo, sino que la gente las ha aceptado, antes de eso mis padres, hermanos y mi productor Neto Grazzia, que las escuchó antes de elegirlas para el disco, él sabe, es ganador del Grammy Latino”.

Humber se visualiza como “un artista que siempre este creciendo y evolucionando, no quiero ser conformista pero tampoco despegar los pies de la tierra, quiero que ese contacto con la gente sea por siempre”.