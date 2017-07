“Sigue tus emociones” con Disney On Ice

El show será en la Arena Ciudad de México del 20 de julio al 1 de agosto y traerá consigo historias como “Buscando a Dory”, “Intensamente”, “Toy Story”, “Frozen” y “Rapunzel”

Arturo Arellano

Disney y sus espectáculos en vivo han arribado a México durante 25 años concecutivos y este verano no será la excepción, pues de la mano de Marlene Toussaint, directora de Mercadotecnia y Ventas en Feld Entertainment, Disney On Ice regresa para ofrecer el espectáculo “Sigue tus emociones”, en el que niños y grandes tendrán oportunidad de ver de cerca a sus personajes favoritos, de historias como “Buscando a Dory”, “Intensamente”, “Toy Story”, “Frozen” y “Rapunzel”, además de los clásicos presentadores Mickey, Minnie, Goofy y Donald. La temporada se realizará del 20 de julio al 1 de agosto en Arena Ciudad de México.

Para ahondar en detalles, Marlene Toussaint concedió una entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN, “es un espectáculo de calidad, con los personajes favoritos de las familias y en esta ocasión traemos lo más reciente de Disney On Ice, que arrancó en agosto del año pasado, sólo ha estado en Estados Unidos y ahora en México, antes que en muchas otras ciudades. Eso nos llena de alegría, porque podemos ver la preferencia no sólo del público mexicano al show, sino también la preferencia de la producción en venir pronto a nuestro país”

Si bien Disney Live y Disney On Ice, tienen 25 años viniendo a México y han logrado volverse una tradición en Arena Ciudad de México, cada año vienen con muchas novedades, en este caso por primera vez sobre hielo la historia de “Buscando a Dory” e “Intensamente”, de lo cual Marlene comentó. Aunque hemos visto a Nemo y Dory en este formato On Ice, no así al Pulpo Hank, que es una novedad de ‘Buscando a Dory’ y que será parte de este nuevo show. Tambien vienen por vez primera los personajes de ‘Intensamente’, los niños tendrán de cerca a ‘Alegría’, ‘Tristeza’, ‘Furia’, entre otros. Además acompañados de otros clásicos como Buzz y Woody, de “Toy Story” y las princesas Disney, entre ellas “Ariel” y “Rapunzel”.

Este show es una garantía, pues Marlene refiere que “ir a un espectáculo de nosotros es sinónimo de que verán a los personjes originales, porque hay mucha gente que no puede viajar a los parques de Disney, por presupuesto o falta de papeleo. Nosotros les acercamos la posibilidad de ver a sus personajes favoritos de cerca, a un precio bastante accesible y lo original, porque hemos visto que hay shows piratas y descepcionan a la gente, ahora los niños saben distinguir que no es original. Por eso en nuestro espectáculo se emocionan tanto los niños como los padres”.

Aún con la revolución tecnológica, Marlene asegura que “los niños se siguen sorprendiendo, en el momento en que se desconectan del celular y se sumergen en este mundo en vivo, pueden asombrarse, porque esto es real y palpable, por ejemplo cuando cae nieve en la Arena Ciudad de México, es un momento increíble que no se vive a través de un tablet. No sólo los niños, los padres también se van a divertir, hemos visto que ellos bajan su celular y disfrutan del espectáculo”.

Disney On Ice “Sigue tus emociones” se presentará en Arena Ciudad de México del 20 de julio al 1 de agosto y los boletos ya están disponibles a precios desde los 200 pesos.