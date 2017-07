Pablo Ruiz devela sus huellas en Galerías Plaza de las Estrellas

Presentó en un showcase el lanzamiento de su disco “Tu nombre”, que contiene 22 canciones, entre ellas algunos de sus clásicos reversionados y nuevos temas

Asael Grande

El cantante argentino, conocido popularmente como Pablito Ruiz o como Pablo Ruiz, quien desde 1989 conquistó con su voz al público de países como Chile, Bolivia, Perú y México, con canciones como “Mi chica ideal”, “Oh mamá, ella me ha besado”, “Sol de verano”, “Orgullosa nena”, “Hawai”, “Océano”, “Lady, lady”, “Mi corazón se fue” y “La malagueña”, develó las huellas de sus manos en Galerías Plaza de las Estrellas, en donde presentó en un showcase el lanzamiento de su disco “Tu nombre”, que contiene 22 canciones entre ellas algunos de sus clásicos reversionados y temas nuevos, como “Tu nombre”, “Tu carácter” y “Otro día de calor”, de su autoría, producidos por su mánager Gonzalo Novellino y productor musical Martín Román, con producción de Chile y varias canciones cuentan con participación de artistas reconocidos.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Pablo Ruiz, quien tras grabar su cuarto disco, “Espejos azules”, se alejó de los escenarios al cambiar su tono de voz tanto por su salida de la adolescencia, dijo que “estoy muy feliz, muy emocionado, después de tantos años de estar con todo este movimiento de gente, de prensa, aquí en México, la verdad es que volver con un gran recibimiento, me emociona, siempre he estado muy cerca de mis fans, nunca perdí ese contacto por las redes sociales, y ahora que volví cada vez son más, el disco nuevo tiene 22 canciones, el primer single es ‘Tu nombre’, que ya tiene un video que va para el millón de vistas, la verdad es que me tiene contento este disco, iba a ser un disco de canciones inéditas, pero decidimos reversionar todas las canciones más escuchadas de Pablo Ruiz, y las hicimos con nuevos arreglos, y con la voz de ahora, estoy muy feliz porque sigo teniendo el cariño de la gente, y eso es lo que me mantiene en pie, iré a Monterrey, luego vuelvo a Argentina en julio en donde estaré con mi banda, y hay planes de regresar muy pronto a México, me gustaría trabajar con varios artistas, como Gloria Trevi, Thalía, Alejandra Guzmán, Erik Rubín, a Luis Miguel lo conocí cuando sacó su disco de 20 Años”.

Con un estilo propio, por su tono de voz, manifestó amar a México: “es muy hermoso este país, fui al Museo Soumaya, en el público hay nuevas generaciones de fans, y la verdad es que estoy muy feliz de estar por acá y compartir con mi público de México, me encanta todo lo que está pasando ahora con la música, estamos de moda otra vez, muy feliz de volver a este gran país”.