Desfile de simpatizantes (“judas” y oportunistas) frente a Andrés Manuel López Obrador en Cancún

Derecho de réplica

Después de una breve marcha, desde del Parque del Crucero en la avenida López Portillo, una multitud de más de 5 mil simpatizantes se reunieron en el Parque de Las Palapas para recibir al líder de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Quien se aventure a decir que Andrés Manuel López Obrador en Quintana Roo, no tiene apoyo se equivoca, pues desde todos los rincones del estado llegaron grupos de representantes morenos; sin embargo, más de la mitad de los asistentes son “simpatizantes” de oportunidad, esos que llegaron de otros partidos, donde no pudieron lograr sus aspiraciones y ahora buscan lograr lo propio en el partido del Peje.

Repudio de los morenos

El propósito de la visita del líder de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador (acto, indiscutible, anticipado de campaña, aunque las autoridades electorales se hagan de la vista gorda) fue la “Firma del Acuerdo Político de Unidad para la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México” entre él y diferentes personajes de Quintana Roo.

En el templete, repleto de personajes que en otros tiempos más alegres para ellos, fueron parte de otros partidos como el PRI, PRD, PES y PT firmaron su pacto con AMLO, no con los morenos, pues los gritos de repudio por parte de los decepcionados morenitos, no cesaron ni un momento durante el tiempo de la firma del documento, mientras, López Obrador hizo como que la virgen le hablaba y no prestó ninguna atención a las voces de su militancia; su negocio, ya lo tiene bien planeado y lo llevará a cabo aun sobre lo que los militantes de su partido opinen. O, ¿acaso los morenos pensaron que su líder mesiánico los escucharía? Sí, sí, puscomono!

Los infieles firmantes

No es la infidelidad a sus partidos lo que los morenos quintanarroenses criticaron de los que firmaron el documento con López Obrador, sino la falta de escrúpulos, pues es claro que los firmantes le apuestan a lograr una candidatura en Morena y con la inercia que AMLO impondrá en las próximas elecciones del 2018, colocarse en un puesto político en la búsqueda de sus propios intereses. Como dicen los morenos, donde está la mazorca está el puerco, jijijiji.

Entre los que firmaron el documento se encontraron varios catedráticos de universidades locales, nadie de mucha importancia social; Jaime Hernández Solís, de la Universidad La Salle; Ángel Ramírez Florescano de la Universidad de Quintana Roo; Guillermo Morales Morales, catedrático del Tecnológico de Cancún.

“Judas” ex priístas

Los que más gritos de rechazo por parte de los morenos recibieron, fueron los ex priístas, entre ellos el líder de la Red Ciudadana, Eduardo Ovando; la regidora de Benito Juárez e incondicional de Eduardo Ovando, Berenice Sosa, y aunque no fue convocado a firmar, también el regidor priísta de Bacalar, Melchor Campos, se llevó el saludo de la banda.

Hasta, “Don Cafeto” de Tulum, Germán Gallegos Cruz, amigo de los gobernadores priístas del estado y quien se lleva de piquete de ombligo con todos los políticos del tricolor, le firmó el acta, abrazó y casi casi besó y apapachó -pechito con pechito-, a AMLO. ¡Uyyyy, ya que se case con él!

Los oportunistas

En la lista de los que se pusieron a la orden de Andrés Manuel López Obrador, pues en ninguna otra parte tuvieron éxito, están el ex candidato de Encuentro Social a diputado federal, Nirvardo Mena Villanueva, quien, desde Holbox, eso sí, con mucho billete, llegó a Cancún para comprometerse con el Peje.

El ex candidato de Movimiento Ciudadano, Antonio “El Pelón” Cervera León, quien ante la inexistencia del MC en Quintana Roo, partido que lo postuló dos veces como su abanderado, una para presidente municipal de Cancún y otra para diputado local, las dos sin éxito, busca ahora el cobijo de Morena; sin embargo, durante la firma lo presentaron como un empresario cancunense. Si, ya, ajá.

Otro ex candidato de Movimiento Ciudadano que se le vio en el Parque de Las Palapas con pluma en mano para firmar su compromiso con AMLO, fue Bruno Domínguez Manzi, a quien el MC postuló como su abanderado en la pasada elección a la presidencia de Cancún y que, a media campaña, se dedicó a apoyar al ahora gobernador del estado, en lo que fue una abierta traición al partido naranja. ¿el Peje conocerá esa historia?

Aunque no firmó el documento, la senadora ahora del PT, pues renunció al PRD para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, Luz María “La Güera” Beristáin, estuvo en el templete, es más, como todo un caballero, el Peje la ayudó a subir al escenario y la puso a su lado.

Ambición de poder

Además de los mencionados, también firmaron el compromiso con AMLO, Joel Torres, empresario del sector agroalimentario, Pedro Alejandro Villanueva, dirigente de la masonería en Quintana Roo; Jorge Hernández, presidente de Yo soy Cancún; la médico del IMSS y a quien le gusta la grilla, Alfonsina Sánchez; la representante de El Barzón en Chetumal, Patricia Palma Olvera; el “líder” hotelero de la Riviera Maya, Lenin Amaro; el hasta ayer perredista, Domingo Flota; Fidel Guillén Arjona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la zona sur de Quintana Roo; el ex alcalde de Cancún y ex perredista, Jaime Hernández Zaragoza, y por supuesto, el líder del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios, a quien la banda de morenos le envió toda clase de floridos insultos jijijijiji.

Todos los que fueron abucheados, claro, se bañan con manteca y les importa muy poco lo que los morenos opinen, mientras con el Peje ya tengan planeada su transa …¡no! perdón…su acuerdo político, las mentadas son lo de menos…en México ningún negocio deja tanto como la política. ¿Qué no?

Asamblea de acarreados

Donde, al igual que el mitin de Andrés Manuel López Obrador, todo fue simulación, fue en la Asamblea Estatal Deliberativa del PRI, de beliceño Raymundo “lengualarga” King de la Rosa, que el fin de semana pasado se realizó en Chetumal.

Sin perder las viejas costumbres, King de la Rosa llenó de acarreados el Salón Expofer donde se llevó a cabo la asamblea; 16 autobuses y 28 minivans del transporte público y poco más de 50 taxis, fueron contratados para acarrear a los asistentes, que no sabían ni a lo qué iban…lucrar con la pobreza de la gente.

A cada “líder” de colonia le pidieron llevara al acto a 30 personas con el cuento de que harían rifa de regalos y que disfrutarían del show de Óscar Jiménez; sin embargo, el “espectáculo” con el que se encontraron fue con un aburridoy mentiroso discurso del “beliceño”, King de la Rosa, lo que provocó la molestia de las improvisadas “delegadas”., ummmm. Por lo menos Raymundo hubiera hecho un striptis para enseñar sus miserias…jijijijiji.

Los que faltaron

Al show que montó Raymundo King no asistieron del senador Félix González Canto; el diputado federal José Luis Toledo Medina y de más de 150 ex funcionarios borgistas, así como del legislador local, Alberto Vado Morales y la edil de Tulum, Romualda Dzul Camal, todos ellos miembros del Consejo Político Estatal de este partido. Seguro, a ellos sí les avisaron que no habría rifa, jajajajajaj. Tantán.