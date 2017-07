“Un día particular” celebra al amor

La puesta en escena con Edith González y Luis Felipe Tovar se estrenó con éxito en el Teatro San Jerónimo

Arturo Arellano

Pocas son las muestras escénicas que hoy en día son dedicadas abiertamente al amor de una manera tan bella, y “Un día particular” es una de ellas. Una obra de teatro basada en la original “Una Giornata Particolare”, en esta ocasión protagonizada por Edith González y Luis Felipe Tovar, ambos bajo la dirección de Claudia Ríos.

La obra se estrenó exitosamente en el Teatro Independencia “San Jerónimo”, absolutamente lleno y con un aplauso de pie para los actores al concluir la función.

Todo comenzó en punto de las 21:00 horas, cuando las luces del recinto se atuenaron para dar entrada a los actores al escenario.

Luis Felipe Tovar en el papel de “Gabriel”, atravesando por una crisis existencial, al borde del suicidio, agobiado por la presión que ejerce en su profesión de locutor, el régimen fascista en Italia, todo justo antes de la visita de Hitler a Roma. Por otra parte, “Antonieta”, encarnada por la bella Edith González, quien tiene sus propios problemas, seis hijos y un matrimonio desgastante, acompañada en sus largas jornadas del que hacer doméstico, únicamente por un loro.

Hasta aquí nadie sabía lo que vendría, como de alguna manera sus peculiares vidas y vicisitudes se verían unidas por el escape de un loro de su jaula… Un loro responsable de que nuestros protagonistas se conozcan y comiencen una hermosa historia no sólo de amor, sino de esperanza, de fe, pasión y perseverancia, en la que ambos personajes luchan por ver nacer una luz en lo que pareciera ser absoluta oscuridad.

Es sencillamente un poderoso relato acerca del amor, la represión y la condición humana que a todos nos atañe.

Al finalizar la función, Edith González y Luis Felipe Tovar recibieron merecidamente un gran aplauso de pie, de parte del respetable, testigo de una de las más bellas historias de amor llevadas al teatro. Agradecidos y conmovidos, ambos actores, ahora acompañados de su directora Claudia Ríos, ofrecieron algunas palabras.

Claudia Ríos mencionó: “esta es una fiesta que agradecemos, gracias a los actores, al equipo creativo, a los productores Daniel Gómez y Alejandro Lobo, porque hacer teatro es un trabajo de equipo, ven sólo cuatro actores en escena, pero detrás hay mucha gente. Gracias por hacerlo posible”.

Por su parte, Edith González agregó: “ésta es una obra que sale del corazón, sucede en una época en que hombres y mujeres eran reprimidos en diferentes situaciones y circunstancias. No dejemos que esto suceda de nuevo, hagamos que podamos vivir cada día de manera especial, con libertad, que cada día sea particular, ese es el mensaje, ojalá podamos montarnos en ese carril y hacerlo posible, porque no debe haber cabida para la represión en ningún sentido”. Lo mismo se dijo “lista para reincorporarme de lleno al teatro, al trabajo, espero textos que me lleguen, proyectos que me hagan sentir. Por lo pronto, estoy en la obra de teatro, pero espero vengan cosas en cine, televisión, estoy en pláticas, pero busco un proyecto que diga mucho, porque ahora el público esta ávido de contenidos que tengan sentido y den sentido, que además se puedan disfrutar”.

Finalmente, Luis Felipe Tovar señaló: “no puedo evitar conmoverme con esta obra, la hago con mucha sensibilidad para poder transmitir a la gente el mensaje. Trabajar con Edith es un privilegio, un honor y lo abordé como tal, nos entendemos muy bien en el escenario y se asume la responsabilidad con gusto y cariño.

Hablamos de cosas que tienen que ver con el alma, pero también de la equidad de los seres humanos, de quienes son perseguidos por pensar diferente por eso me identifico con el personaje”, concluyó.

“Un día particular” se presenta en el Teatro Independencia “San Jerónimo” los viernes a las 19:30 y 21:30 horas, sábados 18:30 y 20:30 horas y domingos 17:30 y 19:30 horas.