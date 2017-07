“Cocine-ando” con Diego Alberto Cortés

El semifinalista de “Masterchef Junior 2017”, cuya pasión por la gastronomía lo ha llevado a realizar un programa semanal en su canal de YouTube

Asael Grande

Con gran éxito entre el público, la segunda temporada de MasterChef Junior, presentado por Anette Michel, acompañada de los reconocidos chefs Adrián Herrera, Benito Molina y Betty Vázquez, quienes conformaron el jurado, tuvo a 18 niños talentosos para darle gusto al paladar, entre ellos a Diego Alberto Cortés (de la CDMX), quien obtuvo el octavo lugar en dicho reality, y que ahora sigue demostrado sus dones culinarios, en las redes sociales, y en YouTube, en donde cuenta con invitados especiales: “Fue muy divertido, me la pasé muy feliz con todos mis compañeros, yo vi el programa desde la primera temporada, y le dije a mi mamá: ‘tengo que estar ahí’, y fui al casting, llevé un video, hice un ceviche de atún con salsita de mango, sus totopitos, después pasé una etapa que fue la de cocinar, y me pasaron a cocinar con la chef Carmen Balcázar, hicimos una sopa con pollo con setas, que son proteínas, fueron muchos niños al casting”, dijo Diego a DIARIOIMAGEN.

En MasterChef Junior 2017, 18 pequeños de diferentes estados de la República se enfrentaron en grandes batallas durante 13 semanas demostrando sus dones culinarios, Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián Herrera fueron los encargados de guiar a los niños chefs: “la etapa que más me gustó fue el de ‘La caja misteriosa’, o ‘Reto creativo’, en donde se podía darle un pastelazo a los cheffs Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián Herrera, fue la mejor etapa que viví ahí, los chefs fueron muy exigentes, pero necesitábamos eso para que viéramos que la cocina no es tan fácil, que es para los más fuertes, y para arriesgar, mi especialidad son los pescados y mariscos, los aprendí a cocinar por mi papá”.

Respecto a qué significó estar en MasterChef Junior 2017, Diego Alberto dijo a DIARIO IMAGEN que “con toda esta experiencia que tuve en MasterChef, hice mi canal en YouTube (Cocine-ando con Diego Alberto), para que vean que sí sé cocinar, y para que me sigan ahí, y vayamos creciendo e ir a visitar otros países, me gustaría sacar un libro con todas las recetas que estoy sacando en mi canal, o un disco con todos mis videos, ahora estoy sacando playeras, mandiles y cuchillos con el logo de mi canal, tengo mucho público, hemos llegado a convivencias en programas de radio, de televisión, para ser un buen cocinero se necesita preparación, tener técnicas culinarias, buena degustación, y no contaminar otros ingredientes que pueden tener bacterias, nuestro cuerpo no puede aguantar tantas toxinas”.

Con doce años de edad, Diego Alberto ha llevado sus platillos a diferentes lugares: “he ido mucho a los pueblos mágicos, a restaurantes con chefs, los invito a que vean mi canal, que se llama Cocine-ando con Diego Alberto, les va a encantar, tengo siempre invitados especiales”.