“Angelito mi rey” será comedia para toda la familia

Ángel Said protagonizará la serie en la que se hará acompañar de grandes actrices en cada episodio

Cabe destacar que ésta es una producción a cargo de Said y Jonathan Tonatiuh

Arturo Arellano

Con las nuevas tendencias dentro del género de la comedia, se han puesto vertientes como el Stand Up en lo más alto, sin embargo, también se han perdido las plataformas que ofrecen una comedia apta para toda la familia, es por ello que “Angelito mi rey”, serie protagonizada por Ángel Said, busca al mejor postor para estrenarse, ofreciendo en cada episodio una dosis de buen humor, pero también cargada de valores y mensajes positivos.

Ángel Said encarna a un “Don Juan moderno” , capaz de conquistar a mujeres de todo tipo, pero de una manera bastante peculiar, pues también es un hombre de gran corazón que siempre busca la manera de ayudar a los demás. Durante el rodaje, de esta serie en la que Jonathan Tonatiuh es productor asociado, uno de los capítulos de la serie, titulado “Perdón”, Ángel Said, Aída Pierce y Candela Márquez, estas últimas actrices invitadas, hablaron al respecto en entrevista para DIARIOIMAGEN.

Ángel Said comentó “se trata de un conquistador, pero es un héroe, porque en cada capítulo resaltamos los valores, como es en el caso de este episodio llamado ‘Perdón’. En este yo termino haciendo labor comunitaria en un asilo, porque me agarró la policía, vengo a hacer labor social y la enfermera del asilo es Candela Márquez a quien quiero conquistar, sin embargo, ella está amargada. Me doy cuenta de que ella tiene el mismo problema que yo, porque a mi personaje lo abandonó su mamá, y es la razón de que esté con una mujer y con otra. Entonces aunque tiene miedo de quedarse con una sola mujer, si le ayuda a Candela a que perdone a su madre que casualmente está internada en este asilo”.

Explica que “cada capítulo cuenta una historia de principio a fin, todo ha sido maravilloso, me siento afortunado de tener en cada capítulo a compañeras muy profesionales, hemos tenido estrellas con las que se trabaja muy a gusto. Hoy tocó a la señora Aída Pierce y a Candela Márquez, por supuesto que es una combinación maravillosa y he aprendido de ambas, como de las que antes han venido y estoy seguro que también de las que están por venir”. Refiere que la transmisión “se está negociando con dos televisoras, aún no hay nada firmado, pero pretendemos que sea en octubre cuando se estrene, serán episodios de 35 minutos sin comerciales”.

En tanto, Aída Pierce se dijo “muy contenta porque desde que me dieron el libreto me di cuenta de que este formato es lo que la gente estaba esperando, por fin tenemos una serie familiar. No estoy peleada con ninguna vertiente de la comedia, cuando hago cabaret lo hago como se debe, cuando me llaman a ‘Guerra de chistes’ me pongo en ese nivel, pero extrañaba un programa amable, como los que hacía antes con Humberto Navarro, ‘Mi secretaria’, ‘Hospital de la risa’, que eran propuestas que las familias podían sentarse a ver sin problemas. ‘Angelito mi rey’ tiene esa virtud, un programa en el que te mueres de la risa, pero se resuelven situaciones, te muestra que en medio de tanta cosa malvada también hay gente buena, este programa esta hecho con esa finalidad, te ríes pero también ves a un ser humano como Angelito, que además de ser coquetón, trata de ayudar a la gente”.

Lo mismo se dijo con la esperanza de que “las televisoras volteen de nuevo a este tipo de comedia, yo empecé en 1983 y había de 3 a 6 programas de comedia al día, pero de repente todo eso se acabó. Ojalá siguiéramos el ejemplo de otros países en donde tienen canales completamente dedicados a la comedia, creo que comienza a suceder, eso de darle la importancia y el peso a los programas de humor, pero aún falta”, comentó.

La serie “Angelito mi rey” continúa a la espera del canal que se hará cargo de su transmisión, pero como su protagonista indicó, no pasará del mes de octubre.