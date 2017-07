En 30 minutos se agotan los boletos para Paul McCartney en el Azteca

La venta de los boletos para ver Paul McCartney en el Estadio Azteca el próximo 28 de octubre fue un caos, así lo denunciaron en redes sociales varios fans del músico.

Y es que aunque la preventa para el “One On One Tour” inició a las 11:00 de la mañana de ayer 4 de julio, tuiteros comentaron que la página de Ticketmaster se quedaba “pasmada”, por lo que no pudieron conseguir entradas, las cuales se agotaron en 30 minutos.

Tras las complicaciones para adquirir entradas para escuchar al Beatle, éstas se acabaron en sólo 30 minutos, lo que causó descontento de los fans, ya que a las 11:30 horas no había boletos.

El concierto de Paul McCartney está programado para el próximo 28 de octubre en el Estadio Azteca, que tiene una capacidad para albergar a casi 90 mil personas.

Los boletos se vendieron en un rango de precios, que iban desde los 450 hasta los 12 mil pesos.

El 13 de abril de 2016, nuevamente Paul McCartney emprendió una nueva gira mundial, el One On One Tour, con un concierto en la ciudad de Fresno, al lado de sus compañeros músicos Brian Ray (guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo, coros), Rusty Anderson (guitarra eléctrica, guitarra acústica, coros), Abe Laboriel, Jr. (batería, percusión, bajo, coros), y Paul “Wix” Wickens (teclados, guitarra acústica).

Con shows en festivales europeos como Pinkpop Festival, Rock Werchter y Desert Trip, para beneplácito de sus seguidores mexicanos, McCartney regresará este próximo 28 de octubre al escenario del Estadio Azteca, con lo que será un concierto memorable, con nuevo diseño del escenario deslumbrante y una lista de canciones que abarcará la carrera musical de McCartney tanto en los grupos The Beatles y Wings, como en solitario.

La lista de canciones de One On One Tour, y que se escucharán en el Estadio Azteca este próximo 28 de octubre, son: “A Hard Day’s Night”, “Save Us” o “Junior’s Farm”, “Can’t Buy Me Love” o “Drive My Car”, “Letting Go” o “Jet”, “Temporary Secretary”, “Let Me Roll It”/”Foxy Lady”, “I’ve Got a Feeling”, “My Valentine”, “Nineteen Hundred a, “Nineteen Hundred and Eighty-Five”, “Here, There and Everywhere”, “Maybe I’m Amazed”, “We Can Work It Out”, “In Spite Of All The Danger”, “You Won’t See Me” o “Every Night”, “Love Me Do”, “And I Love Her”, “Blackbird”, “Here Today”, “Queenie Eye”, “New”, “The Fool on the Hill”, “Lady Madonna”, “Four Five Seconds”, “I Wanna Be Your Man”, “Michelle” (Solo en París), “Eleanor Rigby”, “Being For The Benefit Of Mr Kite”, “Something”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, “Band on the Run”, “Back in the U.S.S.R.”, “Let It Be”, “Live and Let Die”, “Hey Jude”, Encore: “Yesterday”, “Hi Hi Hi”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “Birthday”, “I Saw Her Standing There” , “Helter Skelter”, “Mull Of Kintyre” (Solo en Canadá), “Golden Slumbers”/”Carry That Weight”/”The End”.