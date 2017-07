RO encarnará a Sabú en la serie de Lupita D’Alessio

El actor toma este proyecto como un reto al dar vida a uno de los esposos de la “Leona Dormida” y que además fue su representante

Arturo Arellano

Raúl Olivo, actor mejor conocido como RO, participará en la serie biográfica de Lupita D’Alessio, con el papel de Raúl Sabdúl, personaje que representa a Sabú, alguna vez esposo de la “Leona Dormida”. Raúl Olivo toma este proyecto como un reto interesante y pone todas sus expectativas en su estreno que tentativamente se realizará en el mes de septiembre por Las estrellas.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el actor se dijo emocionado y “contento de participar en esta serie de la manos de los hermano Galindo, estoy seguro de que va a atrapar a todos, pues está basada en la vida de esta gran cantante mexicana, una vida que está llena de altibajos, muchas cosas que se supieron por la prensa, pero que por supuesto la gente no pudo ver. Aquí recreamos algunas de esas situaciones”, señaló.

Cuenta que “mi personaje se llamaba Sabú en la vida real, pero en la serie se llama Raúl Sabdul, se le cambió el nombre por cuestiones de permisos. Es un personaje que interviene mucho en la vida de Lupita, no sólo porque fue su pareja, sino que también fue su mánager y responsable de cambiarle la vida entera, pues la convierte realmente en una estrella, le cambia su forma de vestir, de comunicarse, de hacer los shows. Sin embargo, a la vez también en la vida personal, la lleva a las fiestas, a las drogas”.

Recalca que “me tocó hacer investigación documental a través de internet, porque él murió hace algunos años, estuve viendo videos de su relación y la vida junto a Lupita D’Alessio, como era argentino, me tuve que adaptar a su manera de hablar, es un trabajo muy interesante a nivel actoral, espero haber logrado el cometido de los productores. Es un proyecto más interesante a nivel profesional, aunque hay más compromiso, porque es un personaje que existió no es ficticio”. Lo mismo refiere que “obviamente todos los actores le ponemos algo de nosotros mismos a los personajes, en este caso sería lo gestual, porque no me identifico con la vida de Sabú, puedo decir que del personaje uno aprende lo que no se debe hacer y las consecuencias de las malas decisiones”.

Aunque ya tienen parte de la serie grabada, señala que no ha tenido oportunidad de entrevistarse personalmente con Lupita D’Alessio “sé que ella ha visto parte del trabajo y aunque no la he conocido personalmente, espero es que le guste. Ella ha estado participando de alguna manera en lo que es la historia escrita, incluso va a salir a un costadito de alguna escena, ratificando que lo que se dice sea verdad, por ello creo que estará muy apegado a la realidad y eso lo hace más interesante”.

Hasta este momento se pretende que el estreno de la serie de Lupita D’Alessio, sea en septiembre por las estrellas. Mientras tanto, RO nos comenta que “estoy participando en una serie en España donde trabajé con Paz Vega, se llama ‘Perdóname señor’, mi personaje es un mafioso mexicano. La historia narra la relación entre Lucía (Paz Vega), y Bruno a quien interpreta Stany Coppet, este último es su ex novio, pero se dedica al narcotráfico”, concluyó.