Alfonso André lanza su nuevo sencillo “Puedes dejarme atrás”

A partir de este jueves 6 de julio a las 10:00 horas estrena el video en “Rolling Stone”; asimismo, a las 14:00 horas del mismo día, dicho video se compartirá en YouTube en el canal oficial del artista, así como en las diversas plataformas digitales

Asael Grande

Artista con prestigio, que explora su creatividad y renueva en cada uno de sus proyectos musicales, Alfonso André presenta su nuevo sencillo “Puedes dejarme atrás”, tema incluido en su segundo álbum como solista titulado ‘Mar Rojo’, sobre ello, el baterista de Caifanes platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN: “la rola es una canción como hard rock, como de la época de los años 80, punk, tipo Ramones, Clash, Police, toda esa onda, tengo pensado tener más presentaciones como solista, por el momento estamos festejando los 30 años con Caifanes, estamos bastante ocupados, y después continuar con el proyecto como solista, también estaré con La Barranca en el Teatro Metropólitan (8 de septiembre), es un poco retomar las raíces, ya son 20 años de la salida del disco “Tempestad”, y 21 de “El fuego de la noche”, estamos celebrando justamente la primera etapa de La Barranca, vamos a estar tocando canciones de los dos primeros discos de la banda, pero en una versión extra large, vamos a estar José Manuel Aguilera, Cecilia Toussaint y yo, y también la nueva generación de La Barranca” (Adolfo Romero: guitarra, teclados, segundas voces; Ernick Romero: bajo; Navi Naas: batería y percusiones, y también el legendario Yan Zaragoza en los teclados), dijo Alfonso André a este diario.

La credibilidad de André sigue en ascenso por una sencilla razón: posee calidad y ahora, estando al frente, se disfruta más su personalidad y sello como artista: “nunca he sido muy atrevido en el escenario, soy bastante tranquilo, tanto de baterista como de cantante, me gusta más clavarme, cerrar los ojos, concentrarme, dejarme ir, no interactúo tanto con la gente, como lo hacen otros músicos, siento que me distraigo, pero ahora siento que he crecido más como cantante, estoy ahora en el proceso de terminar algunas ideas interesantes para sacar nuevos temas, no sé si sea un disco completo, ese formato ya me parece obsoleto, hoy por hoy la música ya se hace de manera digital, básicamente se escucha a través de las plataformas de streamming, la verdad es que sacar un LP es un trabajo bastante arduo, me gustaría más en sacar sencillos, en lanzar EP’s con dos o tres canciones, a ver cómo me va, está el proceso el lanzamiento del vinyl de “Mar Rojo”, está por estrenarse el video del nuevo sencillo ‘Puedes dejarme atrás’, en los canales de videos”, finalizó Alfonso André, quien este próximo 30 de septiembre estará con Caifanes en la Arena Ciudad de México.