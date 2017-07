“El vuelo de la Victoria” es un homenaje a la superación y a los atletas

La telenovela, protagonizada por Paulina Goto, no tiene como principal objetivo alcanzar el amor, sino el cumplimiento de los sueños

Arturo Arellano

A diferencia de otras telenovelas “El vuelo de la Victoria” no tiene como objetivo principal contar la historia de un triángulo amoroso en el que la chica en peligro debe ser salvada por un apuesto galán, pues a pesar de sí tener el ingrediente del romance, el melodrama se enfoca más en invitar a la gente a alcanzar sus sueños, realizarse como personas, tener éxito y entonces compartirlo con alguien más. Esta innovadora historia producida por Nathalie Lartilleux, será transmitida por las estrellas a partir de este lunes 10 de julio y sus protagonistas son la bella Paulina Goto, Mane de la Parra y Andrés Palacios, quienes en una presentación exclusiva coincidieron en la emoción que les despierta ser parte del proyecto.

Dicha presentación se realizó en una hermosa hacienda de Morelos, con la presencia de gran parte del elenco, la productora e incluso Patrizzio Buoane, un italiano, cantante que debuta en Latinoamérica con el lanzamiento de su canción “Me enamoré”, como tema de la telenovela. Cabe destacar que todos los actores estuvieron en personaje, por lo que la presentación se convirtió en un recorrido por distintos escenarios que se verán en la telenovela.

Al terminar el recorrido y luego de que Mane de la Parra interpretara un par de canciones, se dio paso a los comentarios de parte de cada uno de los partícipes en este melodrama, de entrada Paulina Goto, que da vida a Victoria, en entrevista se dijo “emocionada porque ya casi estrenamos, estoy muy ansiosa, disfruté mucho tanto las canciones, como el protagónico. Es una historia increíble, pero lo más bonito para mí es que es una chava que tiene sueños más alla del amor de pareja, es importante decirle a la gente que con esfuerzo puedes conseguir lo que quieras por eso ésta es una historia de esperanza. Es un proyecto y personaje que amo, también es decirle a las mujeres, que uno siempre debe realizarse como persona y después lo demás, que también es importante la pareja, pero si no te apoyan tienes que ver por ti primero”.

Lo mismo, destacó que “ha sido increible trabajar con Andrés y Mane, nos divertimos mucho, estamos muy a gusto y relajados. Entiendo que si son más grandes que yo en edad, pero también eso tiene que ver con la historia, ya lo van a ver y lo bonito es que tenemos mucha química, de eso subí un video a Instagram y tuvo muchas vistas, porque la gente nota que esta amistad es autética y natural”.

Siendo la historia de una chica que quiere ser atleta, corredora específicamente, señaló que “estoy entrenando mucho, empecé dos meses antes, incluso de las grabaciones, corro por lo menos tres veces a la semana, estoy con el club de atletismo, con mi coach y compañeros. Se ve fácil, pero los 400 metros son un martirio (risas). Mis compañeros, me apoyan mucho, es la primera vez que noto que mi cuerpo se empieza a marcar y me da gusto, porque es un reto que quería cumplir para esta telenovela”. De igual modo, celebró que “esta es una chava que no tiene los recursos para correr y eso no es algo que impida que uno triunfe y haga las cosas”.

Por su parte, Mane dijo “me da gusto haberme ido un tiempo, yo respeto a la gente que hace una telenovela tras otra, pero yo quería prepararme más, quería hacer más música tomar clases y ahora vengo en una versión mejor de lo último que vieron. Después haré lo mismo, me iré de nuevo, para renovarme y no me vean siempre igual. De eso se trata, de ir mejorando”. Indicó que el personaje de Paulina “es bonito, tiene mucha inocencia, es diferente a lo que hemos visto, un perfil no tan en historia de amor, sino de superación, porque su finalidad no es el amor, sino cumplir sus sueños en las carreras y el atletismo, llega a un punto en que tiene que elegir entre el amor de tu vida o la pasión de tu vida”.

Finalmente, en relación al despido de Pablo Montero de la telenovela, declaró “Yo no estuve, ni tomé la decisión, yo a Pablo lo quiero mucho, es un gran actor y una gran persona, solo sé que fue un problema de indisciplina, pero a mí no me tocó ver nada. Ahora pues soy amigo de Andrés y de Pablo, así que lo único que puedo hacer es desearle lo mejor a Pablo y darle la bienvenida a Andrés”.

La telenovela se estrena este lunes 10 de julio a las 17:30 horas por las estrellas.