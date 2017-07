Yuya crea fórmula para un cabello más sano y hermoso

“Hay que alejarnos de todo lo que nos contamina por dentro y por fuera, y qué mejor manera de comenzar que desintoxicando tu cabello”, dijo la influencer más famosa de México

Asael Grande

La contaminación, el polvo, el sol, la exposición a altas temperaturas durante el peinado, los tintes y el estrés son factores que provocan daño en el cabello, dejándolo seco con residuos, sin brillo, deshidratado, áspero y con quiebre. Para combatir estos problemas llegan las cinco variantes de Sedal Recarga Natural.

Durante la presentación de la nueva imagen de Sedal, Luis Hernández, directivo de la marca, comentó que “como parte de la investigación, se ha comprobado que los autos, el humo del tabaco, de las cocinas y el smog son algunos de los factores que pueden depositar residuos en el cabello, deteriorando su aspecto; es por ello que dentro de la nueva gama nació Sedal Detox by Yuya, con una poderosa fórmula capaz remover del cabello residuos de contaminación, dejándolo limpio y fresco, mientras le devuelve su brillo de raíz a puntas. Yuya está considerada como una de las influencers más famosas en México y en el mundo. A través de su canal de YouTube aconseja a sus millones de seguidores cómo cuidarse de manera fácil y con ingredientes naturales. Esta experiencia e inquietud fue la que sirvió para co-crear Sedal Detox by Yuya”.

No conforme con tener más de 18 millones de seguidores en su canal de YouTube, 486 videos, 8 millones y medio de followers en Twitter y más de 9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Yuya dijo en la conferencia de prensa del lanzamiento de Sedal Detox By Yuya: “estoy muy emocionada, esto es un sueño para mí, la verdad es que me siento muy agradecida y afortunada de que Sedal creyó en mí, me siento agradecida con la gente que me sigue, porque realmente es el fruto que dio el que ellos estuvieran conmigo, para ser este producto, fue una travesía muy larga, yo estoy colaborando con Sedal desde hace tiempo, y ellos decidieron trabajar junto a mí, y crear esto juntos, me dejaron expresarme y decir lo que siento, ellos me hicieron la propuesta y yo me fui a Londres e hicimos algo que me llena de emoción, conocí el proceso exacto de la elaboración del producto, y decidimos los ingredientes en base a los comentarios de ‘mis guapuras’, en base a las necesidades que cada quién tiene”.

La nueva imagen de Sedal incluye variantes en sus tres presentaciones: shampoo, acondicionador y crema para peinar. Los acondicionadores Sedal Recarga Natural incluyen la tecnología micro-sheets, que ayudan a desenredar y dejar tu cabello suave y un aspecto saludable de tus fibras.

“Me sentí muy emocionada con la invitación de Sedal, porque a diario tengo conversación con chicas que viven con energía, que siguen lo último en moda, se maquillan, se ejercitan, cuidan lo que comen y preocupadas por sentirse bien en todo sentido. Hay que alejarnos de todo lo que nos contamina por dentro y por fuera, y qué mejor manera de comenzar que desintoxicando tu cabello”, dijo Yuya respecto a su co-creación.