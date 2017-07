Derecho de réplica

Según los datos, resultado de las auditorías realizadas en las dependencias del gobierno estatal, el desvío de recursos, en el que están implicados al menos una docena de ex funcionarios de la pasa administración, está entre los 8 a diez mil millones de pesos.

De ese tamaño fue el daño patrimonial al estado, que la administración de Roberto Borge llevó a cabo. Según el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, una docena de ex funcionarios podrían sufrir la suerte del ex director de VIP SAESA, Carlos Acosta, detenido el martes pasado y que aún se encuentra en la cárcel de Chetumal por desempeño irregular de la función pública.

Los que tienen que poner su barbas a remojar son los que fueron llamados a comparecer ante la actual legislatura; los extitulares de Capa, Sefiplan, Sintra, Seduvi, SSA, IPAE, la STPS, y los que no alcanzaron a comparecer, como el ex secretario de Educación, Alberto Alonso Ovando, pues según Eduardo Arcila son ellos sobre los que existen indagatorias judiciales y quienes podría tener próximamente una orden de aprehensión en su contra, ¡Asústame panteón!, ¡si ya, ajá, todos ellos, se pasean con un amparo bajo el brazo!

Comparece Herrera Manzanilla

Hablando de los que en los próximos días podrían necesitar que les lleven cigarros a la cárcel, le comento que ayer compareció ante la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, quien durante la administración de Roberto Borge Angulo, se desempeñó como coordinadora Jurídica del Instituto de Patrimonio y Administración del Estado.

Ella es señalada como quien facilitó la enajenación del patrimonio de los quintanarroenses muy por debajo de su valor real. Herrera Manzanilla es una de las que está en libertad, pese a seguir un proceso, gracias a que un Juzgado de Distrito en Quintana Roo le otorgó la suspensión provisional contra la orden de aprehensión.

Formarán un club

Le recuerdo que los ex jefes de Soraya Herrera -Mauricio Rodríguez Marrufo y Claudia Romanillos- enfrentan cargos por los mismos hechos. Rodríguez Marrufo cumplió dos meses de detención en la cárcel de Chetumal, donde seguro ya no se siente tan solito, pues, ya tiene a un amigo conocido, Carlos Acosta, ex director de VIP SAESA, quien es acusado del desvío de más 300 millones de pesos durante la administración de Roberto Borge, con quien puede compartir la celda, pláticas y penas, jijijijijiji. Uyyyyy, ¡pronto podrían formar un club… si llegan más!

Un logro ante la corrupción

Como una enfermedad que corrompe a la sociedad desde hace cientos de años calificó la corrupción el gobernador Carlos Joaquín, y que las detenciones de ex funcionarios son resultados de las denuncias que se interpusieron, resultado de las auditorías que, incluso, aún se realizan, por lo que las investigaciones están abiertas.

Policía turística

En cuanto al anuncio del secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, de que viene una policía turística en dos semanas, comentó que él, Carlos Joaquín cuando fue subsecretario en la Sectur, inició el proyecto que ahora se anunció; sin embargo, no confirmó que llegaran más elementos policiales al estado, pues indicó que lo referido por Enrique de la Madrid se parecen mucho a las estrategias y metas que se llevan en el estado, inclusive se ha trabajado con algunas empresas en común acuerdo.

Precisó que es muy importante porque los destinos turísticos requieren mucho apoyo y trabajo en el tema de seguridad, en el que necesitamos blindarnos bien, para generar confianza, y mejorar nuestro destino, porque no podemos permitir que siga creciendo la delincuencia; “hay que evitar la impunidad, hay que ir tras los que cometen un delito, hay que lograr que tengan un castigo y que el sector turístico intervenga y apoye, como lo han hecho otras dependencias del gobierno federal, me parece extraordinario, trabajando en conjunto en una estrategia coordinada”, expresó.

La reina Perla

Partiendo plaza, llegó la dueña de Cozumel, Perla “Trump” Pech, al edificio del Congreso local, para por segunda vez solicitar juicio político en contra de su antecesor Fredy Marrufo Martín, quien es ahora delegado federal.

El edificio del bulevar Bahía tembló con la presencia de la diminuta alcaldesa, que, de inmediato, les ordenó a trabajadores y legisladores lo que tenían qué hacer. Como que desayunó gallo, con todo y plumas, jijijijijijiji… pues mandó cerrar el área de los cubículos que ocupan los diputados para que ningún medio de comunicación tuviera acceso y conociera de su solicitud, seguro quería mantener el secreto, con eso de que, el documento que ingresó al Congreso el pasado 10 de marzo, lo único que logró es que Marrufo Martín corriera por un amparo y ahora se carcajee en su cara, ahora, Perla Tun pretendía que el ex alcalde no se enterara….ummm, pero como no tengo pecho de ropero para guardar nada …. ¡ay te buscan Fredy!.. la que le dijo a tu esposa, en plena sesión de cabildo, que eras un ratero!

Los medios son culpables

Otro que dice que los medios de comunicación son los responsables de que la gente se dé cuenta de que la delincuencia va al alza, es el munícipe de Cancún, Remberto Estrada, pues según el verde alcalde, en Miami, Florida, hay más ejecuciones que en Cancún, pero allá, los encargados de la comunicación se quedan calladitos, no como en Benito Juárez.

Según Remberto, en lo que a él le compete hacer en contra de la delincuencia, en Cancún estamos de 10; que la delincuencia organizada no es su chamba y que si hay muchos ejecutados…pase usted a la siguiente ventanilla a reclamar….que si usted piensa que los asaltos bancarios o a cuentahabientes, robos a casa-habitación, asaltos en la vía pública y demás delitos, van a la alza y son de mayor impacto, son puras ideas suyas…un mero caso de mala percepción porque a diario salen esas noticias en los medios. ¡mire usted a este angelito!

Para el fin de semana

Por fin son vacaciones y a los cancunenses les recomiendo un lugar excelente para pasar el día con sus hijos, es Ventura Park, un parque diferente a lo que existe en el estado, pues cuenta con áreas secas de diversión, como un centro de videojuegos donde hay espectaculares pantallas de 180 grados, una pista de peleas de robots donde te puedes meter dentro de ellos y sentirte un transformer, lentes de realidad virtual, circuito de go karts y hasta bungee jumping. Y si de agua se trata, tienen unos espectaculares toboganes, además los precios para locales están de lo mejor.

Lo poco recomendable

Después de 32 años de servir los platos de comida china en el restaurante Hong Kong, de Kit Bing Wong Ho, como que ya perdieron la sazón, o ¿será que ya extraviaron las recetas originales que dejó el padre de Kit, fundador de la cadena? La comida china es un deleite, cuando se prepara bien, pero… arroz frito sin sabor, pollo agridulce batido y agua hecha con jarabes artificiales ….no es lo que un comensal merece.

Lo recomendable es que, Kit Bing se dé una vuelta para recuperar el sabor de la comida china, no a su tierra, en el Oriente, si no por La Habana, Cuba, ahí hay un restaurante, “La Flor de Loto”, poco publicitado, pero con la calidad en sus productos que hace la diferencia en el sabor. ¡Sopas perico mandarín! … he dicho …. Tantán.