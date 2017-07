Josh Juanico sale a Coyoacán y regresa a casa con propuesta de productor de Reik

El cantante de pop se fue a las calles de la Ciudad de México con su guitarra en mano y cautivó a Beto de Paz, quien le hará un disco

Arturo Arellano

Claro que los sueños pueden cumplirse, todo es cuestión de trabajar duro para alcanzarlos o por lo menos para encaminarnos hacia ellos, clara muestra lo es Josh Juanico, un talentoso cantautor mexicano, quien se aventuró a salir a las calles de Coyoacán guitarra en mano, para interpretar sus temas a los transeúntes, ¿cuál fue su sorpresa?, que de entre esa gente apareció Beto de Paz, productor de Reik, quien quedó enganchado con sus canciones y no dudó en proponerle hacer un disco, del que hasta hoy han salido seis temas como EP bajo el título “Tal para cual”, que ya está disponible en plataformas digitales.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el joven cantante nos platicó los detalles al respecto “lo que estoy presentando es algo juvenil y orgánico en una línea de pop, muy adaptada a agarrar elementos de otros géneros, como metales del funk y progresiones de jazz, se trata de hacer un pop versátil y dinámico. Entiendo que hay mucho talento y gente que lo está haciendo muy bien en México, pero al final es preciso aferrarte a tu esencia, a lo que más te gusta y eso te va a diferenciar de los demás. Tampoco cerrarse a nada, hacer experimentos con otros géneros y hasta colaboraciones, pero siempre respetando tu esencia”.

Comentó que “Tal para cual” es “un EP de seis canciones, del que se desprende ‘Tarde de abril’, mi primer sencillo y que fue soundtrack de la película ‘El que busca encuentra’. Ya nos duró el sencillo, gustó mucho, incluso estuvimos en Ecuador porque allá sonó bastante bien”. Agregó que “lanzamos seis temas, pero estoy trabajando en un disco completo, todas las canciones son de mi autoría”.

También recordó que “a los 17 años no había hecho nada de música, quise estudiar contabilidad como mi papá, después me aventuré a cantar y tocar, me gustó muchísimo, al punto de cambiar mis planes y mi carrera. Me puse a estudiar composición, canto, ejecución y producción musical y he escrito mucho, pero no todas son hits, es sólo plasmar sentimientos. Tienes que pensar en ti, pero también en tu público, que conecte contigo, pero también con la gente. Me gusta cantarle al amor, porque es un sentimiento que tiene bastantes extremos, es un universo enorme, algo que toda la gente ha experimentado”.

Con esta fórmula, Josh consiguió llegar a este punto, donde sólo restan algunos temas para poder lanzar un disco completo “Mis canciones las cantaba en las calles de Coyoacán, se juntaba la gente, pero un día de toda esa gente, un chico se desprendió y me preguntó si yo las escribía, resultó ser Beto de Paz, productor musical de Reik, le gustó mucho y me pidió que le mandara una de mis canciones a su correo, días después me la devolvió con arreglos y producida, quería hacerme un disco. Para un chico que estaba tocando en la calle, que llegara alguien a decirle que quería hacerle un disco, es algo increíble, fue fantástico. Hoy los mismos músicos que graban para Reik están grabando conmigo”.

Adelanta que “en el disco hay experiencias propias, pero también cosas que me platican, por ejemplo ‘Tarde de abril’ es totalmente mi experiencia, hace seis años, un amor a primera vista, vi de frente a una chica en el Metrobús y me enamoré de ella, obviamente no la volví a ver; sin embargo, de ahí nació la canción, creo que hay que confiar mucho en lo que hay dentro de uno, no menospreciar los sentimientos”. “El disco es muy orgánico, esta sí es mi esencia”.

Ofrecerá conciertos hoy 7 de julio en Metro La Raza, 10 y 18 en Guadalajara, 21 y 22 en Xalapa y Veracruz y finalmente el 28 en Querétaro. Lo mismo Josh se encuentra en redes sociales como @JoshJuanico y Josh Juanico Oficial.