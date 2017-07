Es Nicole Vale la nueva cara de Ana en “Hoy no me puedo levantar”

La hija de Raúl Vale y Arlette Pacheco toma el personaje que interpretó María León en la anterior temporada de esta obra musical, basada en canciones de Mecano

Aquellos días en que su padre la dejaba entrar a su estudio de grabación para que aprendiera a cantar adquieren sentido ahora. Nicole Vale, hija de la actriz Arlette Pacheco y el poliartista Raúl Vale, está en plenos ensayos para el estreno de la nueva versión del musical “Hoy no me puedo levantar”, en el cual interpretará a uno de los cuatro protagonistas: Ana que, en la anterior versión fue encarnada por María León.

La carrera artística de Nicole suma 18 años y comenzó cuando era niña, en telenovelas infantiles como “Carita de ángel”. Luego trabajó en “Rubí” (donde coincidió con su madre), “Laberintos de pasión” y “Miss XV”, producida por Pedro Damián.

Egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, Nicole sabe que “Hoy no me puedo levantar” es una gran oportunidad. “Es el primer proyecto de gran formato en el que llevo un personaje tan importante”.

Sin embargo, el camino no fue fácil. Pasó por cuatro audiciones, la última de ellas enfrente del director del montaje. Pero luego, la producción anunció el elenco sin mencionarla. “Pensé que había quedado fuera y estaba muy triste porque había puesto mucho empeño en los castings”.

Al mismo tiempo, Nicole se enteró de la suspensión temporal en Televisa de la serie biográfica sobre Silvia Pinal, en la que había sido elegida para interpretar a la Diva del Cine Nacional en su etapa juvenil.

La suerte le cambió pronto. La llamaron de la oficina de Alejandro Gou (el productor de “Hoy no me puedo levantar”) para escucharla de nuevo. Finalmente los convenció y ese mismo día le entregaron el libreto de esta historia que cuenta la vida de cuatro jóvenes españoles: Mario (aspirante a rockero que viaja a Madrid en busca de hacer realidad su sueño), Colate (su inseparable amigo que lo acompaña y queda atrapada en un laberinto de adicciones), María (una bailarina madrileña de la que se enamora Mario) y Ana, que es el personaje que interpretará Nicole Vale y que es la novia de Colate, que vive el trance de ser madre soltera.

“Estrenamos el 30 de junio” cuenta emocionada Nicole, quien conoce la obra desde hace 11 años, cuando se hizo en México el primer montaje con Fernanda Castillo y Valeria Vera.

“Desde entonces yo soñaba con estar en la obra. De hecho, varias veces coincidí con Fernanda en algún otro proyecto y ella me decía que algún día lo conseguiría. Lo mismo me decía Valeria que, si algún día volvían a montarla, yo estaría ahí”.

Esta será la tercera versión de la obra que está basada en canciones de Mecano y que el propio Nacho Cano vino a montar hace una década en una temporada en que el personaje de Ana lo hizo Mar Contreras, mientras que María fue primero Fernanda Castillo y luego la cantautora Janette Chao.

“¡Y ahora Chao es la que hace el montaje de nuestras voces! Así que este musical ha sido un círculo perfecto desde aquella vez que lo vi por primera vez”.

Además, el retraso en la producción de la bioserie de “La Pinal” le permitirá estar en ambos proyectos (algo que no hubiera sido posible si las grabaciones hubieran empezado en mayo porque habrían chocado con los ensayos) ya que la serie televisivo se retomará en diciembre.

La música de Mecano ha estado presente desde su infancia. “Siempre he escuchado todo tipo de música pero me acuerdo que cuando era chiquita, mi hermana Angélica (Vale) me cantaba esas canciones, así que me las sabía perfecto”

Nicole cumple así, además, con un destino que quedó marcado desde que era niña y su padre Raúl Vale (que murió cuando ella tenía diez años, en 2003) le permitía acercarse a sus instrumentos musicales: “Tuve una relación corta de tiempo pero muy estrecha con mi padre. Le aprendí muchas cosas, lo amo, lo adoro y tengo todos sus discos y sus shows en vivo”.