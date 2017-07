“Oficina en tu Casa” impulsa aspiraciones de Mancera

Consensos y disensos

Mario San Martí

Cuatro mil empleados, los primeros beneficiados

PVEM propone convertir en ley el trabajo en casa

Esta semana a muchos capitalinos llamó la atención una noticia, que por novedosa, más de uno la interpretó como una acción más de gobierno que encubre la continuidad de una campaña política rumbo a la sucesión presidencial del año entrante.

Primero fue “Médico en tu Casa” y ahora llega “Oficina en tu Casa”.

No hay duda, que Miguel Ángel Mancera está en campaña y se afirma entre sus más cercanos colaboradores que será a mediados de septiembre cuando presente licencia al cargo como mandatario capitalino para dedicarse de lleno a la búsqueda de la candidatura presidencial, con la bandera del sol azteca, pero con perfil ciudadano.

No está mal, es legítima su aspiración, sólo que cuando se mezclan intereses políticos con los del servicio público las cosas no siempre salen bien, o dicho de otra manera, los objetivos y recursos públicos se desvían para intereses de tipo personal o de grupo.

Ojalá no sea el caso, “Médico en tu Casa” es un programa que ha trascendido no sólo las fronteras de la capital sino del país mismo y el modelo ya se practica en algunos otros países, por lo que para el nuevo programa se le desea el mismo éxito entre los trabajadores de la capital y, por qué no, también puede llegar a funcionar en las principales ciudades del país.

Al dar a conocer el programa “Oficina en Tu Casa”, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que con esta acción la capital se suma a países como Finlandia, Suecia y Estados Unidos que alientan el teletrabajo para lograr una reconciliación del mundo laboral con la vida familiar.

“Este mismo año, en febrero de 2017, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que el número de personas teletrabajadoras está creciendo en los países industrializados, y ahora tendrá que decir que también se lleva a cabo en la Ciudad de México”.

Dijo que en Suecia, el 32 por ciento de su población realiza teletrabajo; en Finlandia, 28 por ciento; y en Estados Unidos, 20 por ciento. Mientras que en países de Latinoamérica, como Costa Rica, Perú, Colombia y Chile, ya se alienta esta práctica. “No es algo que no funcione, ya está probado y comprobado”, subrayó.

Señaló que cuatro mil servidores públicos adscritos a la Oficialía Mayor y a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo trabajan desde sus hogares.

Expuso que 51 por ciento de los participantes mejoraron su productividad, gracias a este esquema de trabajo; 75 por ciento ahorró en transporte público; 25 por ciento dejó de utilizar su automóvil; y 80 por ciento mejoró su estado de ánimo.

La noticia por supuesto que fue bien recibida entre la clase trabajadora, sobre todo por aquellos que por necesidad tienen que hacer recorridos largos para llegar a sus oficinas o centro laboral, porque lo hacen en medio de dificultades para llegar sea por las contingencias ambientales, por lluvias, falta de transporte, u otro motivo.

“Vamos a seguir construyendo políticas públicas desde aquí de la CDMX, que serán de impacto nacional, ya lo verán”, remató el funcionario capitalino, quien una y otra vez ha confirmado su interés por participar en la contienda presidencial de 2018.

Hasta ahí, todo bien. La experiencia nos dice que toda vez que se acercan los procesos electorales llegan a la mente de los políticos toda una serie de ideas que a la postre les servirán para posicionarse en la imaginaria popular como prospectos a algún cargo de elección o bien les servirá para impulsar al partido político al que pertenecen.

Menos pobreza, mayor seguridad, cero corrupción, salarios dignos y toda una serie de programas de ayuda social son los que en tiempos preelectorales y de campaña política los vemos en el discurso de los aspirantes y candidatos a algo, pero luego se esfuman si la suerte de los votos nos acompañan a los promotores o creadores de los llamativos programas. Ya lo verán.

Por cierto, Jesús Sesma Suárez, coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, respaldó la decisión del gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de impulsar la iniciativa un día de trabajo en casa.

El legislador recordó que su partido hizo una propuesta legislativa que busca implementar un día de trabajo en casa, horarios escalonados de entrada y salida de los centros laborales, entre otras, que no serán obligatorias para las empresas sino de común acuerdo entre trabajadores y patrones.

La iniciativa fue presentada el 27 de abril del año en curso, y consiste en dar opciones a los trabajadores en horarios escalonados, que puedan tener semanas comprimidas, es decir, que puedan trabajar de lunes a jueves y algún día de la semana de asueto; además de poder trabajar un día en casa y compartir los vehículos.

Se trata de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y forma parte de una estrategia para disminuir el uso de transporte e incrementar la productividad, el bienestar en los trabajadores, y además una medida idónea para mitigar la contaminación, mejorar la calidad medioambiental y lograr un entorno sano.

Así las cosas, en la Ciudad de México la idea de oficina o trabajo en casa ya está en práctica y solo nos resta esperar que no forme parte de una estrategia de campaña y que mañana o pasado deje de funcionar.

mariosanmarti@yahoo.com.mx