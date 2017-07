Joe Cohen, DJ de la psicología, al tornamesa

Lanza con éxito “Shape Of You (Me enamora tu cuerpo)”, remake latino de Ed Sheeran

Arturo Arellano

El DJ y productor mexicano Joe Cohen, lanza su sencillo “Shape Of You” (Me enamora tu cuerpo), remake latino del hit de Ed Sheeran, con el que ha ganado la atención de otros artistas y disqueras, pues ya cuenta con más de 170 mil streams en Spotify y más de 80 mil visitas en su video oficial a través de YouTube. Ahora se prepara para recibir ofertas y empezar a cumplir compromisos en vivo, que si bien aún no hay fechas concretadas, en breve se dará a conocer que Joe abrirá las presentaciones de dos importantes DJ internacionales a su visita en México.

Para dar detalles de su carrera y de su actual tema en promoción Joe Cohen concedió una entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN “mi interés por la música lo tengo desde los 10 años de edad, sin embargo, siempre fue más inclinado a la composición de letras junto con mi hermano. Hasta entonces no era mi interés dedicarme a la música, estudiaba psicología, pero luego me llamó la atención cómo la música electrónica podía llevar a la gente a estados de euforia tan grandes, así que empecé a investigar. La verdad no había estudios de la psicología con la música electrónica, había otra cosa como la terapia musical, pero nada de electrónica. Se decía como una tonalidad mayor, significa provocar alegría, y las tonalidades menores evocaban tristeza, sin embargo no había nada más profundo. Hice mi propia investigación y encontré que hay métodos específicos que empecé a implementar”.

Posteriormente, refiere que “estuve haciendo otro proyecto con mi hermano y empecé a hacer cosas de composición para artistas mexicanos, sin embargo la parte DJ me seguía cosquilleando y la gente me buscaba. Me pidieron un remix de una canción de Moenia, claro no tenía idea de cómo producir, así que fui a tutoriales en internet, en un momento ya estaba produciendo música, de principio haces cosas horribles, pero luego haces que vaya funcionando. Yo, la verdad ya no quería tocar en antros, porque la música que me gusta no es tan prendida, sin embargo si la mezclas de manera distinta la gente reacciona, incluso se puede prender sin ser un ritmo tan acelerado, sin tener elementos del EDM”.

Hasta ahora, la búsqueda de Joe era “como apartarme de los otros que hacen música electrónica, porque en México hay una pelea entre la electrónica y el pop, pero yo desde niño hago pop y ahora electrónica, no tengo ningún problema. Es lo que me llevo a este sencillo, me gusta mucho Ed Sheeran, como compositor, todo el tema es el mismo sonido, es un poco repetitiva y pegajosa y yo en mi onda de explorar, empecé a duplicar el sonido, sentía que a la rola le faltaba una onda más movida, se lo puse, un beat de reggaetón y no planeaba sacarla, para mí era como fuego, pero la empecé a enseñar y la misma gente me pidió que la sacara, antes pensé en meterle algo extra que fue la onda en español en la voz de Rea Read, eso lo hace diferente ya que ya había muchos remixes del tema”.

La canción ya rebasa los 205 mil plays en Spotify, los 80 mil views en YouTube y Joe Cohen se encuentra amarrando openings con artistas fuertes de la escena electrónica, fechas que se irán anunciando a través de sus redes sociales donde se encuentra como @joecohenmusic.