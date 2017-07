Los Baby’s arrancan su “Tributo” en concierto

La agrupación interpretó algunos de sus éxitos a dueto con Paco Familiar, José Cantoral, José Manuel Zamacona, Shaila Dúrcal, Aleks Syntek, Armando Ávila; Alejandro Marcovich los acompañó en la guitarra con “Jinetes en el cielo”

Asael Grande

Originarios de Tizimín, Yucatán, y a un año de cumplir 60 años de fundados (cuando se hacían llamar Los Rockies), el grupo musical mexicano, Los Baby’s, con gran prestigio internacional por sus interpretaciones y su estilo único, considerados como el primer grupo de balada romántica y moderna en México y Latinoamérica, presentó en concierto el lanzamiento de su más reciente material discográfico, “Tributo a Los Baby’s”, álbum en el que la agrupación (integrada por Enrique Ávila Aranda, voz; Carlos Ávila Aranda, requinto y voz y Carlos Ávila Jr, actual baterista), recoge los más grandes éxitos de su carrera en voces de invitados especiales como Thalía, Edith Márquez, Aleks Syntek, Carlos Rivera, Christian Castro, Shaila Dúrcal, Pandora, Paco Familiar, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, Marco Antonio Solís, entre otros, quienes participan en este grandioso disco en el que Los Baby’s hacen un recuento de sus 56 años de trayectoria.

El escenario del Voilá Antara, fue el lugar en donde Los Baby’s y su bello público se dieron cita para el arranque de lo que promete ser una odisea musical en vivo en la carrera de esta agrupación icónica de la música en nuestro país. El primer invitado especial de la noche, fue Paco Familiar, vocalista de DLD, quien interpretó junto a Los Baby’s, el tema “Va cayendo una lágrima”, que fue acompañada por las palmas de los asistentes. La siguiente invitada especial para este magistral concierto fue la bella Shaila Dúrcal, quien cantó “Mi loca pasión”, uno de los más hermosos temas del disco Tributo a Los Baby’s.

Con gran maestría en los instrumentos, Enrique Ávila, Carlos Ávila Aranda y Carlos Ávila Jr., dieron paso al tema “Regresa ya”, que fue acompañada vocalmente por el gran músico Aleks Syntek. Un tema que no podía faltar era “Jinetes en el cielo”, que tocó de manera magistral el guitarrista Alejandro Marcovich, quien acompañó con estilo de tocar su guitarra a Los Baby’s. Finalmente, José Manuel Zamacona, vocalista de Los Yonic’s, interpretó en este tributo en concierto, la infaltable “Amor traicionero”.

El álbum Tributo a Los Baby’s, incluye los temas: “Triángulo” (feat. Thalía), “Sabotaje” (feat. Carlos Rivera), “Cómo sufro” (feat. Gloria Trevi), “Amor traicionero” (feat. Los Yonic’s Zamacona), “Cariño” (feat. Pandora), “Si conmigo tú no estás”, “Me piden” (feat. Yuri), “Regresa ya” (feat. Aleks Syntek), “Mi loca pasión” (feat. Shaila Dúrcal), “Negrura”, “Recuerdos” (feat. Beto Zapata), “Un viejo amor” (feat. Edith Márquez), “Promesas de amor” (feat. Los Ávila Boys), “Va cayendo una lágrima” (feat. Paco Familiar), “Para qué volviste” (feat. José Cantoral), “Pero yo no lo conozco” (feat. La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga), “Jinetes en el cielo” (Ghost Riders in the Sky) [feat. Alejandro Marcovich & Paco Huidobro], “Como un duende” (feat. Cristian Castro), “¿Por qué?” (feat. Marco Antonio Solís).