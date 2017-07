Aventurera abarrota el BlackBerry

EL fastuoso musical que encabeza Carmen Salinas logró una impresionante venta de boletos este fin de semana en la Ciudad de México

Aventurera es un fastuoso musical que al tener en su elenco a su principal figura, Carmen Salinas, tiene el éxito garantizado y eso quedó demostrado este fin de semana cuando la puesta en escena, producida por Juan Osorio y Gerardo Quiroz, agotó las localidades en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México, logrando una impresionante venta de boletos.

Y una vez más, Carmen Salinas reconoció a Susana González como la actriz perfecta para la interpretación de “Elena Tejero”, “le echa muchas ganas esta niña, es hermosa, merecía estar en Aventurera”, señala a DIARIOIMAGEN.

Por su parte, Gerardo Quiroz celebra que “la venta de boletos va muy bien, la gente ha respondido y es gracias a ello que logramos llenos totales en gran parte de México y Estados Unidos”.

De manera puntual inicia cada función de Aventurera cuando salta al escenario el ensamble de este extraordinario montaje, compuesto por seis varones y seis damas, todos con un talento impresionante, del que se valen para introducir al público en un ambiente de cabaret, música y una historia de amor, la de una inocente, pero después aguerrida “Elena Tejero”, interpretada por Susana González, que es víctima de la trata de personas, luego de quedar desamparada, ante la muerte de su padre y el abandono de su madre. Ante ello, “Rosaura” en la piel de la siempre extraordinaria Carmen Salinas, se encarga de destrozarle la vida, pero sin saber que más tarde pagaría con creces toda su maldad.

La obra también cuenta con la maravillosa participación de Rafael Inclán en el papel de “Rengo”, un simpático homosexual que al enterarse de la historia de “Elena” se dispone a cuidarla y no permitir que nada malo le pase. Sin embargo, como todo ser humano no es omnipresente y en determinado punto dejará a “Elena” vulnerable no sólo de gente malvada, sino de sus propias malas decisiones y sed de venganza.

Carmen Salinas demuestra en cada momento su gran capacidad de interpretación e improvisación, además de su talento vocal, que no siempre se trata de alcanzar notas altas, sino de ponerlas en su lugar y con un sentimiento que contagia a todos.

El elenco de Aventurera está conformado por Susana González, Carmen Salinas, Rafael Inclán, Ernesto Laguardia, Mauricio Islas, Laura Vignatti, Alexis Ayala, Paco de la O y Armando Araiza, entre otros.