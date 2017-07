Nana Mendoza quiere conquistar “Tu mirada”

La cantautora prepara un segundo disco y mientras tanto lanza el primer sencillo, cargado de amor, soul y pop

Arturo Arellano

Nana Mendoza es una joven artista y cantautora mexicana, quien comenzó su carrera en la música a los 16 años, cuando se volvió parte de algunas de las bandas de jazz más importantes de la Ciudad de México. Fue entonces que se animó a sacar su propio proyecto y grabó su primer disco titulado “Colores”, con el que empezó a darse a conocer. Para este 2017 y con una identidad marcada, Nana ya prepara su segundo disco, del que se desprende lo que es su primer sencillo “Tu mirada”.

“‘Tu mirada’ habla de cuando ves a una persona que no conoces, en algún lugar y hacen un click especial, que te hace pensar que podrían tener toda una vida juntos, te enamoras, de eso habla, de las miradas, del poder de una sola mirada que te hace imaginar historias, que de pronto te acercas a hablarle a esa persona, o él se acerca a ti. Un amor a primera vista que seguramente no volverás a ver”

El tema tiene influencias del pop, jazz y soul, por lo que comenta que “me encanta el jazz, el R&B, soul y el pop, mi proceso creativo es más de improvisación, trato de agarrar un momento después de estar todo el día en silencio y abordó la melodía sobre la armonía, de ahí viene la letra, por imágenes de historias que imagino en mi cabeza. Leo poemas y tomo palabras de ahí, eso es metódico, sin embargo, también puedo improvisar con melodía y letra”. En el mismo tenor agregó que “mi primer disco ‘Colores’, lo terminé a los 19 años, entraba a la cabina de grabación e improvisaba, algunos temas incluso quedaron tal cual, porque no pude replicar de nueva cuenta esa emoción”:

Adelanta que ya está trabajando en un segundo disco “no sé si sale en noviembre o febrero, pero mientras sacaré dos sencillos más, la línea musical en mi segundo disco es soul, neo soul y pop, son cosas que tienen que ver con la música con la que crecí. Quiero hacer música que aporte al pop, armonías de jazz y melodías de pop, es una fusión diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día”.

Siendo una joven bastante versátil y talentosa, refiere que “honestamente me gusta bailar, sin embargo, me doy cuenta de que los artistas que más me gustan, más bien explotan la parte de los instrumentos, eso quiero yo, tocar muchos instrumentos, tener una banda completa, sonar espectacular en vivo, más en la onda Adele, Amy Winehouse.

Finalmente, nos platica que “tengo una presentación este miércoles 12 de julio en Foro Bajo Circuito, posteriormente el 27 en Pulquería Insurgentes, ya les estoy dando sorpresas a mis fans en las presentaciones en vivo, sobre el segundo disco, incluyo cinco temas a los que la han respondido muy bien, eso me tiene súper contenta”, concluyó Nana Mendoza, quien formó parte la gira “Una última vez” de Sin Bandera y ha sido parte de grandes producciones musicales como ser la voz principal del proyecto de Chacho Gaytán llamado “La manzana del jazz”, el musical “Myst” y aún tiene colaboraciones con la Big Band Jazz Del Zinco, entre otros.