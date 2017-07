Alan Salomón está de regreso con “Get It On”

Se presentará este 19 de agosto como parte del cartel del Tecate Sound Fest

Arturo Arellano

El DJ y productor mexicano, Alan Salomón, regresa a la escena musical con el remix oficial de “Get It On”, una canción original de la banda texana The Cuckoos, pero en la que Alan asegura haber logrado la fusión perfecta entre el electrohouse y el rock & roll. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y gracias a su éxito, el DJ podrá presentarse como parte del cartel del Tecate Sound Fest el próximo 19 de agosto en Guadalajara, Jalisco.

Alán platicó con DIARIO IMAGEN, “estoy muy contento de regresar a producir que es lo que más me gusta, pero más contento estoy de mezclar a una banda de rock, volviendo a mis inicios rockeros. Siento que mi aporte como productor y DJ es bueno, he puesto mi granito de arena para fortalecer este movimiento de la música electrónica, pues la gente joven queremos expresar a través de la música y las fusiones, a lo largo de mi carrera me he posicionado como un referente, en los clubes y con las personas con las que he colaborado”.

Sobre su remix de “Get It On”, explica que “a mí siempre me había gustado la música electrónica y ya llevo tiempo en esto, por eso la banda The Cuckoos, me contacó a través de redes sociales, querían dar a conocer su banda en México y creyeron efectivo hacerlo por medio de un remix mío, les pedí escuchar su EP, y ‘Get It On’, me atrapó, me pareció perfecta para combinar nuestros estilos. Trabajé en ella y le di mi toque, aunque siempre me gusta respetar lo que predomina en la canción original. Resultó algo electrónico y house, por la naturaleza de la canción que está inclinada al house clásico”. La canción ya tiene una muy buena cantidad de views en Alemania, Australia, Estados Unidos y por supuesto por sus características muy bailables.

Adelantó: “estoy trabajando en dos temas originales míos, aunque tengo colaboraciones con Moenia y ahora The Cuckoos, pero ya quiero colocar también mis temas originales. Para mí, la fuente de inspiración son los fans, porque al final también soy uno de ellos, antes de productor o DJ, soy amante de la música. Probablemente estaré lanzando uno a finales de este mes y después el otro en agosto”.

Con ello asegura que “cuando vienen artistas internacionales, siempre dan comentarios positivos sobre los exponentes mexicanos, no es coincidencia que tengamos tantos festivales llegando a nuestro país, que ahora es como una jungla de talento, empezó como una moda, pero ahora la escena electrónica en México es una realidad y me siento muy orgulloso de ser parte de ella”.

Finalmente, anunció que será parte del cartel del Tecate Sound Fest, a celebrarse el 19 de agosto en Guadalajara, Jalisco, “tocaré sin duda ‘Get It On’, pero ya estarán también listos mis temas originales, quiero mostrarme como un artista completo e invitar a otros a colaborar conmigo, que me permitan producir sus canciones y les aseguro que obtendrán algo de muy buena calidad”, concluyó.