La Súper Corona lanza “El hombre de tu vida”

La banda de Rafa Becerra está en la recta final de la promoción de su disco, con el lanzamiento del cuarto y último sencillo “Mientras te vistes”

Arturo Arellano

La Súper Corona de Rafa Becerra irrumpe en la capital con la promoción de su más reciente disco “El hombre de tu vida”, con el que pretende ganarse un lugar en el gusto de la gente. Para ello están lanzando también “Mientras te vistas”, que es el cuarto y último sencillo de este disco, antes de meterse de lleno a la grabación de uno nuevo, que tentativamente saldría a finales de este año.

En entrevista con Miguel Chávez, Rafael Becerra y Carlitos Becerra, integrantes del grupo, se ofrecieron detalles al respecto “nos encontramos haciendo la promoción del cuarto sencillo de la primera producción discográfica, que es ‘Mientras te vistes’, es el sencillo con el cual cerramos este primer material y ya prácticamente a la vuelta de la esquina está la salida del segundo disco”. Explican que “es un disco bastante completo, 16 temas de los cuales fueron cuatro sencillos, viene incluida la canción de ‘El pervertido’, es una rola en la que nos tocó colaborar con ‘Los Gfez’. Es un disco muy variado con corridos, rancheras, románticas, de todo, algo que de verdad nos define y fue muy bien apoyado por todo el público, muy bien recibido, no lo digo yo, lo dicen las visitas y los comentarios en redes y los canales de YouTube, las canciones han hablado por sí solas.

Aseguran que “hablando en estilo musical sí tenemos algo que nos identifica y yo creo que eso es la esencia de la banda, porque hacemos cumbia, rancheras, en temáticas que vienen de desamor, para cortarse las venas y estamos seguros de que le va a gustar a la gente. Creemos que con este material superamos el primer disco”.

En el tema de las letras dicen que definitivamente es una responsabilidad “la elección de lo que se va a cantar, ver que las canciones tengan contenido, que tengan un mensaje, algo que les transmita la gente, si es una canción romántica y habla de amor, que les llegue, que toque las fibras de las personas que escuchen este tema o hasta una canción para pistear como decimos haya en Mazatlán, que en cuanto la escuches te den ganas de echarte un trago y de convivir con la gente”.

A la par celebran que “la música de banda ya rebasó limites, ya rebasó fronteras, no nada más es para un tipo de público, sino que la música de banda ya la escucha desde un niño, hasta gente mayor y pues también muchos géneros ya se están fijando en la música de banda, con esto hay más competencia y con ello nosotros nos debemos comprometer a hacer cada vez mejor las cosas”.

Y es que gracias a las redes sociales dicen “las personas o algunos de los fans, han pasado ese límite de ser un simple fan a convertirse en un amigo, en un hermano, en una familia, eso para nosotros es algo importante y aunque no lo creas ya han estado viniendo muchas personas a vernos aquí al hotel, se echan la vuelta a dejar el detallito o a pasar simple y sencillamente un tiempo no de cantidad, si no de calidad con el artista. Respetamos y valoramos muchísimo eso porque para nosotros el público se merece todo nuestro respeto, el público es quien quita, el que pone y es quien hace realmente al artista”, concluyeron. “El hombre de tu vida” ya está disponible en formato físico y digital en todas las plataformas.