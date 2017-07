Miguel Bosé celebra 40 años de carrera, pleno de satisfacciones artísticas y personales

Se presentará en el Auditorio Nacional los días 13, 14 y 15 de octubre próximo.

Activista y luchador social colabora con organizaciones, como Paz Sin Fronteras

Nando Arreguín Rojas

Miguel Bosé, artista multifacético con una carrera de ya 40 años recién cumplidos, donde ha alcanzado reconocimientos a nivel mundial; el más reciente, la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid, otorgada para reconocer a personajes o instituciones de relevancia en las artes con lo que han contribuido a difundir a España como referente cultural.

Y qué mejor persona que Bosé para recibirlo ahora, coincidiendo con un aniversario tan significativo y en medio de su gira Estaré, que ha sido un éxito desde su inicio en nuestro país en febrero pasado.

Llevándolo a llenos totales en el Auditorio Nacional, una presentación inolvidable y multitudinaria en el Zócalo de la Ciudad de México, donde reunió a 110 almas, recorriendo Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, Pachuca, Hermosillo, Tijuana, Texcoco y Querétaro, continuando en varias entidades de Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Argentina, Chile y hace unas semanas en el WiZink Center de Madrid, para seguir con Barcelona, Córdoba y Valladolid, y claro, tiene para más, pues el sábado se presentó en el Palenque de Gómez Palacio, en Durango y su tour se extenderá hasta marzo del 2018.

Llegando a la capital azteca el viernes 7 en la madrugada, otorgó entrevistas a la televisión por la mañana, a mediodía una reunión con la prensa escrita y por la noche acudió como invitado especial a la develación de placa de las 300 representaciones de El Hombre de La Mancha, donde actúa Benny Ibarra, ahijado suyo, quien lo “impresionó tanto que le mandé un mensaje donde le dije, la verdad no tengo palabras porque ya conozco tu talento musical, conozco la altura que tienes de tu capacidad de composición y esa parte de canora era ya conocida, pero la parte actoral me pareció una filigrana y también tiene de master, muy impresionado”.

Desde Linda, su primer álbum en 1977, hasta el más reciente, MTV Unplugged del 2016, Bosé se transmuta en un ser diferente cada vez que lanza una producción o inicia una nueva gira, aunque paradójicamente sigue conservando la misma esencia de glamour, sofisticación y avant-garde que lo han definido en su trayectoria.

“Hay muchas cosas en la música que aún puedo hacer y por eso hay espacio para una misma cosa, verla desde otros lados, no he hecho los 360 grados aún a todas las cosas que he fabricado. Por otro lado, por carácter, una vez que hecho algo lo vuelvo a repetir”, explicó.

Su permanencia en el gusto del público lo atribuye a que “en mi caso yo hago música, tengo una manera de concebirla, de ponerla y estructurarla y luego entra el Miguel Bosé productor, que en su casa, toda la música que hago la fabrico con computadoras y debido a la cantidad de cosas que escucha se hace parte de muchos ambientes y atmósferas. Hay una conexión con la gente más joven porque el sonido de la producción se asemeja al sonido que ellos están acostumbrados a escuchar en las cosas que pertenecen a sus gustos, a sus artistas”.

Su sonido tiene una raíz y escuela anglo, pop, nórdica europea con raíces italianas, renovándose siempre.

Respecto al concepto de artista, señala que ya no es demasiado financiable, antes había dinero para crearlo. En sus inicios “había los recursos para fabricar un artista: tiempo e inversión”.

Amo es la producción más cercana que ofreció a los fans, ahora está desarrollando nuevas ideas y quizá cuajen para el lanzamiento de una nueva producción inédita.

Miguel altruista, Bosé artista

Una faceta que desde hace años ha sido parte de las ocupaciones y preocupaciones de Miguel ha sido la solidaria y comprometida acción para preservar ahora y dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones.

Activista y luchador social colabora con organizaciones como Paz Sin Fronteras, la Fundación Lucha contra el Sida, OXFAM Intermón, Oceana y Fundación Patrimonio Indígena MX entre otras más.

DIARIOIMAGEN preguntó de manera expresa sobre su impronta en una generación, quienes lo admiran desde su llegada a México y desean saber más de esta parte humana y conocer cuáles han sido sus mayores satisfacciones, las del Miguel altruista, las del Bosé artista, quien para eso trabaja y ayuda, para sentirse bien, aunque muchas personas desconocen estas acciones, ¿cuáles han sido las más importantes para Miguel Bosé?

“Las más importantes, vamos a ver, sigo trabajando en ellas, de las importantes por ejemplo, una de ellas, el año pasado tuve dos grandes alegrías, una a través de Paz Sin Fronteras, que es la fundación con sede en Ginebra y la ONU, que trabaja en el derecho a la paz, nadie sabía que siendo uno de los pilares de las Naciones Unidas, está esculpido en los frontis de sus paredes tanto en Ginebra como en Nueva York, la paz no gozaba del estatus de derecho humano, y a través del trabajo de Paz sin Fronteras hemos conseguido en julio pasado que por fin la paz sea declarada derecho humano. De aquí el salto a la Carta Magna y de allí rebotará a todas las renovaciones de constituciones y tenía que ser uno de los derechos que los Estados otorgan a sus ciudadanos como primigenio y a cambio de nada. Luego no se cumplen, aunque en los países te dan derecho al trabajo, derecho a la educación pues al final no es tal, pero bueno, es un gran logro”.

“Con el presidente (Rafel) Correra firmé 64 mil kilómetros cuadrados de área de parque océanico en el norte de las Galápagos, con aportaciones privadas para que sea no-take, es el tránsito de la mayor población de tiburón ballena hembras embarazadas, que pasan el mar a través del arco y la mayor biomasa mundial de tiburones en general, los que luego se distribuyen y suben hasta el Mar de Cortés, etc.; eso ha sido parte de un proyecto enorme que se llama Corredor Marino, que va desde las Galápagos, a la Isla Gorgona en Colombia, Cohiba, Panamá, y que termina en Isla de Cocos en Costa Rica, porque todo el área se ha demostrado que además tiene a nivel de habitáculo de recorrido y reproducción es un área circular. Esas son dos grandes alegrías.

El hecho que te digan que de 13 pacientes que se inocularon con la última generación de vacuna contra el Sida, cinco no recayeron, ¡guau! son cosas como demasiado irreales, son cosas emocionantes.

Ahora también en Chile se firman dos grandes parques, Juan Fernández y Cabo de Hornos, mucho más grandes, son 385 mil millas marinas protegidas no take, sin pesca.

Todas las cosas en las que voy trabajando son fantásticas.

Patrimonio indígena aquí en este país, es una belleza bestial, se está trabajando para crear un fondo de acervos patrimoniales, culturales, antropoógicos, etnográficos en las 68 etnias del paías, aparte de la apertura de albergues que ya llevamos 14 en las comunidadew más remotas; 16 millones de personas que hay que integrar y que crean el patrimonio y la identidad más primigenia y más poderosa y diversa que tiene este país, y que lo hace tan grande y tan diverso.

¿Cómo llegué yo a eso, como llegué a enamorarme y arrancar este proyecto?, porque tuve la suerte de que en los primeros años de mi carrera viajé por toda la República en autobús y fui conociendo pueblos, gente, etnias, costumbres, etc., y dije algún día tengo que hacer algo con esto. Eso lo hace el ciudadano Miguel, que arrastra a Bosé para que lo mediatice y le dice: ‘éste es el impuesto que tienes que pagarme por darme tanto el coñazo, por desvelarme, por dejar la casa, por hacer las locuras que haces y todo lo que cometes, este es tu impuesto, es el que pagas’.

Y luego aparte de eso mi familia, mis cuatro hijos que son una locura, son una camada de cuatro leoncitos, bueno no sé, es que te das la vuelta y te vas un fin de semana y al regresar son como leoninos, son leones y luego ya son fieras”.

Miguel Bosé se presentará en el Auditorio Nacional los días 13, 14 y 15 de octubre su Tour Estaré, para los cuales hay algunos boletos disponibles aún, a través del sistema Ticketmaster.

