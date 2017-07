Sneaker Fever llega a Expo Reforma este 15 y 16 de julio

El evento dará cabida a la compra, venta e intercambio de tenis de cualquier cantidad, de marca y colecciones

Arturo Arellano

Sneaker Fever es el único evento en su tipo en Latinoamérica, pues convoca en un solo espacio a las personas interesadas en vender, comprar o intercambiar tenis, ya sean de colección o de cualquier tipo. En su edición 2017, se contará con más de 10 tiendas internacionales, que se suman a las nacionales y minoristas que ofrecen un producto de gran diseño y calidad y será los días 15 y 16 de julio en Expo Reforma.

Miguel Ángel González, socio fundador del Sneaker Fever, dijo a DIARIOIMAGEN, “es un evento único en Latinoamérica, dedicado a sneakers deportivos”. Unimos coleccionistas muy clavados en el tema para tener una feria de fin de semana en dos pisos de Expo Reforma, con más de 10 tiendas y las marcas más importantes. En un principio íbamos dirigidos a coleccionistas, pero luego se volvió más universal y es para todos, somos incluyentes, pues han surgido los sneakers lovers, que no necesariamente van a desvelarse y hacer grandes filas por un par de tenis, pero que sí saben escoger.

También es para toda la familia, pues a final del día todos usamos tenis.

Como plus han invitado a un par de artistas cuyos trabajos son inspirados en los materiales y texturas de los tenis, “el primero de ellos fabrica máscaras de gas con la tela y suelas de los tenis, literalmente destruye los tenis para crear sus obras.

El otro artista hace también máscaras, pero de diferentes características, además de animales digitales, tomando como textura el calzado, puede forrar un carro, una botella de champagne, entre otras cosas por medio de un programa”. Sumado a lo anterior. Dijo: “habrá también una fiesta antes de la inauguración, en la que la temática es esta pasión por los tenis. A quién no le dijeron en algún lugar que si no llevabas zapatos no entrabas al antro, pues aquí es al revés, aquí si no traes tenis no entras”.

La expo es compra, venta e intercambio, “habrá tiendas y distribuidores fijos, pero el asistente promedio también puede participar de la venta e intercambio, la diferencia es que no puedes entrar con más de tres pares de tenis para ello.

Los stands tienen la consigna de venta de ofrecer buenos precios, llevar calzado tanto de colección, como para el gusto en general. Hay de todo, desde los que gastan hasta 260 mil pesos en unos tenis, hasta lo más básico”.

Aunque el protagonista del evento es el calzado, dice que “también hay marcas de moda, relojes, ropa deportiva. Incluso, tendremos la presencia de ex jugadores de la NBA, concursos, dinámicas y activaciones. Cada cuatro horas se rifarán pares de tenis, artículos de colección y promocionales. Para lo anterior, tu boleto de entrada es el mismo con el que entras a la rifa”.

Sneaker Fever se celebrará los días 15 y 16 de julio en Expo Reforma, con un horario de 11:00 horas a 19:00 horas en ambos días. Participan marcas como Reebok, Nike, Adidas, Under Armour, Casio y marcas mexicanas.