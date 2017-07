¿Rebelión de gobernadores vs Anaya?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El primero en brincarle dentro del PAN y desde los estados a Ricardo Anaya, fue el gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez quien advirtió que ante la ausencia de piso parejo en su partido, quienes debían decidir la candidatura presidencial de Acción Nacional debieran ser los 12 gobernadores blanquiazules.

Posteriormente 7 de esos gobernadores –Javier Corral de Chihuahua; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; José Rosas Aispuro de Durango; Carlos Mendoza Davis de BC sur; Carlos Joaquín de Quintana Roo; Miguel Márquez de Guanajuato y el propio Domínguez de Queretaro–, le advirtieron a Anaya que los tiempos de sumar apoyos alrededor de un personaje ya habían pasado y que lo que procedía ahora era ir en unidad con el partido.

“Hay que dejar de lado las aspiraciones personales en beneficio de la unidad, porque sin unidad no ganaremos la Presidencia en 2018”, dijo Domínguez con la aprobación de los otros 6.

Luego de reunirse durante los últimos 30 días con varios de ellos, Margarita Zavala, quien ya recorre la República en abierta campaña por la Presidencia, indicó ayer que “es necesario que los gobernadores panistas participen en el análisis y definición de una alianza rumbo al 2018”.

Y agregó:

“¿Dónde están las claridades de la propia alianza si nada más es un acuerdo entre dirigencias?… quiero ver también ahí a los gobernadores del PAN, no solamente del PRD”, subrayó.

Al decir lo anterior, Margarita sabe que su reclamo tiene efecto directo entre los 12 gobernadores panistas, de los cuales 3 podrían incorporarse a los ya 6 aspirantes presidenciales de Acción Nacional; Miguel Márquez, de Guanajuato; Miguel Ángel Yunes, de Veracruz y Javier Corral, de Chihuahua.

Hasta hoy, como Usted sabe, quienes forman la lista de aspirantes son: Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, los senadores Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks y el ex canciller Luis Ernesto Derbez.

Anaya, manipulador: Ochoa

Quien no suelta a Ricardo Anaya es Enrique Ochoa Reza quien en defensa de su candidato a gobernador en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, acusa al panista de tergiversar dolosamente los datos de la elección en Coahuila para generar la percepción de una cancelación del proceso.

El dirigente tricolor dice que su contraparte panista ha mentido a los medios informativos y a los mexicanos al acudir a datos falsos respecto del proceso electoral coahuilense.

Luego de acudir a encuentros con consejeros electorales del INE, Ochoa Reza comentó que la Unidad Técnica de Fiscalización de este instituto, votó el jueves anterior en favor de Riquelme.

“Lo que ha dicho Ricardo Anaya es una mentira. La supuesta firma de última hora de las actas de los representantes de casilla es totalmente falsa y ya fue aclarado por el PRI en el estado de Coahuila.

“En la votación de la Unidad de Fiscalización se estableció que el PRI no tuvo problema con sus representantes de casilla. Estos suscribieron puntualmente el formato establecido por la autoridad (de no pago por acudir como representantes), y señalaron que por el contrario actuaron de manera voluntaria, gratuita y desinteresada, por lo tanto las afirmaciones de Anaya no tienen sustento alguno”, aclaró.

Y subrayó que el PRI ha acreditado con pruebas fehacientes:

1.—Que ha quedado puntualmente aclarado por la propia Unidad Técnica de Fiscalización que se cumplió en tiempo y forma con los formatos que acreditan que los funcionarios de casilla actuaron de manera gratuita, libre y desinteresada.

2.—Que se comprobó que los espectaculares que supuestamente no se habían reportado oportunamente, ya se habían facturado, pagado y reportado a la autoridad.

3.—Se acreditó oportunamente, con la factura respectiva, el video que se difundió en un partido de futbol, en un estadio de Torreón, Coahuila.

Hoy, dijo, estos tres elementos están bajo el análisis de las consejeras y los consejeros del INE, y son los que tendrán un peso específico en la sesión de mañana viernes que el Consejo decide si se anula o no la elección de Coahuila.

Y continua a la baja

Hacia mediados-fines del año pasado e inicio de este, no pocos se querían comer vivo al presidente Enrique Peña Nieto a causa del derrumbe del peso y el elevado costo del dólar.

De nada valió señalar que (fuera de los problemas nacionales, profundos sin duda), en ese derrumbe del peso contaba más el desastre financiero internacional.

El triunfo de Donald Trump agravó entonces más esa circunstancia.

Hoy el peso suma cinco sesiones de presentar ganancias en su batalla contra el dólar al cerrar ayer en su mejor nivel dentro de los últimos 14 meses. Y la economía mexicana crece a base de incrementar sus exportaciones justamente hacia Estados Unidos y a pesar de todos los embates de Trump.

Hoy nadie rectifica ni le echa parras a Peña Nieto.

Cuentas mexicanas

Siguiendo un poco con el tema de las cuentas de México, ayer también el secretario de Gobernación, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, al presidir un acto de conmemoración del Día Mundial de Población 2017 destacó las siguientes cifras y porcentajes:

—Hoy, a poco más de cuatro décadas del primer programa oficial de planificación familiar, el perfil de México y de su población, sin lugar a dudas es otro:

—El número de habitantes ha crecido más del doble, pasando de 50 a 123 millones.

—La esperanza de vida pasó de 60 a 74.5 años de edad en promedio.

—La tasa de fecundidad disminuyó de 6.3 a 2.2 hijos por mujer.

—Y la mortalidad infantil disminuyó, escuchen ustedes, de 80.9 a 11.7 por cada mil nacimientos.

“Sí, México ha cambiado, pero como aquí se ha dicho, también los desafíos han cambiado.

“Hoy tenemos nuevos retos, retos demográficos vinculados con la movilidad territorial, con un flujo migratorio interno que ahora se da mayormente entre zonas urbanas, dejando de ser solo la Ciudad de México el destino final.

“Asimismo ha cambiado el fenómeno de la migración internacional, dejando de ser nuestro país territorio de origen para convertirse en uno de tránsito, de destino y retorno, principalmente… (hoy) hay 2 nuevos grandes retos: el embarazo adolescente y al envejecimiento de la población.

“Hoy hay 22.4 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad… (y) hay que decirlo, entre el 2000 y el 2012 (en los 2 sexenios panistas, acusó) – seguramente habrá reacciones – México descuidó la planeación demográfica, especialmente los esfuerzos relacionados con los programas de planificación familiar y los de salud sexual y reproductiva, o sea, la orientación a nuestra juventud.

“… ello derivó en que tan solo en 2013, hubiese casi 400 mil nacimientos de madres menores de 18 años, equivalentes al 18 por ciento del total anual de nacimientos”.

De ahí que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto haya decidido retomar e impulsar una política de población integral y hacer frente a los escenarios demográficos actuales y futuros.

El objetivo es disminuir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente y erradicar el embarazo en niñas menores de 14 años en el año 2030.

Y paralelamente, dijo Osorio Chong, incrementar la esperanza de vida y avanzar en una estrategia para hacer frente al consecuente envejecimiento de la población.

