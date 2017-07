Tanta tecnología ha logrado que el público infantil se aleje de los shows en vivo: Lagrimita

Celebra 41 años de trayectoria

“Qué barato, qué barato”, una frase que utiliza desde hace 40 años para hacer mofa de la crisis económica que siempre ha existido en México

Gloria CARPIO

Una conversación con “Lagrimita” y su hijo “Costel” nos hace recordar que en la mayor parte del mundo el payaso sigue siendo el artista más completo, no sólo de un circo, sino de los teatros y la televisión, al menos en Europa, donde no se le regatea nada, existen públicos que llevan a la gloria a grandes payasos, hoy convertidos en leyendas.

En México transitamos apenas en su reivindicación y una de nuestras leyendas es Guillermo Cienfuegos, nombre real de “Lagrimita”, quien cuenta con una trayectoria de 41 años en el espectáculo.

Cabe destacar que “Lagrimita” es un amante de su familia, su mayor tesoro son su esposa y tres hijos y eso lo ha impulsado a que continúe triunfando en México y Estados Unidos, lo que también le llevó a tener la ocurrencia de ser candidato independiente a la alcaldía de Guadalajara y que actualmente existe una íntima relación entre el circo y la política.

Y contrario a los magos que no revelan sus trucos, “Lagrimita” enumera las cosas que utiliza y que lo hacen estar vigente, ser una leyenda, una historia, una trayectoria y una escuela para la diversión.

A los seis años de edad, Guillermo Cienfuegos le dijo a su mamá que quería ser payaso y fue ocho años después que lo logró, al incursionar en el Circo Morales, en el Estado de México, pues sólo concluyó el bachillerato y quiso dedicarse de lleno a estudiar actuación, tap, música y maquillaje, teniendo a la carpa como su mejor escuela.

Incursionó en Televisa con “La fiesta de Lagrimita” , pero alcanzó gran popularidad cuando formó parte de “Vamos a jugar jugando” con Eduardo Armendia, haciendo la pareja “Lalo y Lagrimita”, pero años más tarde, se independizó, actuando en fiestas infantiles, grabar discos y después hacer el programa “Lagrimita y Costel”, junto a su hijo, que llegó a transmitirse en cadena nacional y Estados Unidos.

Hoy, “Lagrimita”, amante del circo, se presenta al lado de su hijo “Costel” en la carpa de mayor tradición en México y América: “la Carpa Astros” del Circo Atayde Hermanos, cuyas últimas funciones son este viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de julio, ofreciendo un show lleno de talento, magia y diversión.

DIARIOIMAGEN tuvo el privilegio de charlar con Guillermo Cienfuegos, quien nos abrió su corazón y nos dijo que aunque “Lagrimita” nació hace 41 años, su personaje sigue teniendo 7 años de edad para transmitir esa inocencia al público infantil.

Sentado en un sala morada de su camerino en la ya histórica Carpas Astros, muy emocionado, “Lagrimita” nos responde.

“DESDE LOS 6 AÑOS DE EDAD QUERÍA SER PAYASO Y 8 AÑOS DESPUÉS LO LOGRÉ”

– ¿Quién es “Lagrimita” y quién es Guillermo Cienfuegos?

“Lagrimita”: Son dos personas distintas, personalidades diferentes, pero es uno solo, es una fusión entre un payaso que es muy tierno, pero también irreverente, él es “Lagrimita”. Guillermo Cienfuegos es la parte seria, es quien representa a “Lagrimita”, pero también a la vez es parte de él, porque siente lo mismo que “Lagrimita”.

– ¿Por qué “Lagrimita?

“Lagrimita”: Desde los seis años de edad le dije a mi mamá que quería ser payaso. Cuando empecé en esto, yo estaba en secundaria e iba a un circo a que me enseñaran, pero sólo me empleaban para hacer mandados y cuando me pedían llevar cosas pesadas, como agua para los trailers, en lugar de dos botes, cargaba sólo uno y me empezaban a decir “eres bien lágrima”, y desde ahí se me quedó el nombre de “Lagrimita”.

– Cuando te lanzaste como candidato independiente a la alcaldía de Guadalajara hubo muchas críticas, porque decían que al querer incursionar un payaso al gobierno, era un ejemplo que la política y circo van de la mano.

“Lagrimita”: Son válidas todas las críticas y en cualquier situación, de todo aprende uno.

– Había quien no podía creer cómo un payaso quisiera gobernar.

“Lagrimita”: Tanta difusión que se le ha dado a los políticos y me refiero a las cosas malas, hacen que se compare la política con el circo, pero lo que yo hice fue decirles a las personas de Guadalajara que realmente nosotros adquirimos fama gracias a ellas, porque son un público exigente, cuando les gusta algo lo aplauden y festejan, nosotros de alguna manera queríamos pagarle un poco de lo mucho que hicieron por nosotros, porque ellos nos llevaron a las nubes en cuestión artística, tanto, que llegamos a Estados Unidos, entonces, el querer gobernar era una manera de ayudar a nuestra gente, queríamos incursionar en la política porque creíamos que desde ese lugar podríamos ayudar más, pero desafortunadamente no se pudo.

– ¿Seguirás en la política?

“Lagrimita”: Ahora no quiero saber nada de política, pero no me cierro, porque hay gente que está en desventaja económicamente y siento que podemos ayudar.

TANTA TECNOLOGÍA HA ALEJADO A LOS NIÑOS DE DISFRUTAR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

– ¿Tanta tecnología ha alejado a los niños del circo?

“Lagrimita”: Lo comentaba con “Costel” y desafortunadamente tanta tecnología que hay a la mano de los niños, hace que no les gusten los espectáculos de este tipo, antes nos interesábamos por ver “Supervacaciones” y la gente quería ir a ver los shows, ahora están tan metidos en aparatos electrónicos que ya tienen todo al alcance. Hay que hacer algo y difundirlo, porque no hay como las cosas en vivo y que se pierda una tradición o algo tan bonito como la cercanía con artistas como nosotros, es triste.

– Tienes 41 años vigente en este medio, cuál ha sido tu fórmula de seguir haciendo shows para un público difícil, porque si a los niños no les gusta algo lo expresan.

“Lagrimita”: Antes creía que me iba a retirar a cierta edad, pero creo que hasta esta fecha pienso que mientras Dios me permita, seguiré siendo ese payaso tierno e irreverente, el hacer lo que me gusta es lo que me mantiene vigente.

– ¿Qué ha pasado con la televisión?

“Lagrimita”: Ahí está, nos han llamado para proyectos a “Costel” y a mí, estamos en pláticas, ya vendrán las sorpresas, explícales “Costelito”.

“Costel”: “No ti digo, no ti digo, me das ansias”. Seguimos trabajando juntos en fiestas y conciertos, pero traemos la inquietud de hacer cosas independientes en televisión, por ejemplo, el programa de “Lagrimita” y el de “Costel”, cada quien por su lado.

“COSTEL” ES DE LOS POCOS SHOWMAN QUE EXISTEN EN MÉXICO

– Actualmente, “Costel” tiene un show para adultos, una vez al mes en El Cuevón de Coapa.

“Costel”: Sí, estoy una vez al mes en El Cuevón y además salimos de gira, pero estoy de base en El Cuevón de Coapa con el show ‘Más payaso de noche’. En la Carpa Astros toco cuatro instrumentos musicales y en El Cuevón toco ocho y ofrezco un show bastante completo, al dominar diferentes artes y trato de traer de nueva cuenta ese término de showman, de ese tipo de espectáculos que se han perdido.

– Eres todo un artista “Costel” ¿Qué instrumentos son los que tocas?

Costel: Toco más de 15: trompeta, trombón, saxofón (soprano, alto y tenor), melodión, flauta dulce, flauta transversal, clarinete, guitarra, ukelele, piano, bajo, algunas percusiones, botellófono, serrucho, campanitas musicales, botellas musicales.

– El ser payaso es ser un artista, no sólo es contar chistes.

“Costel”: Lamentablemente, en México se tiene mucho desprecio, mala fama al payaso, por alguna extraña razón, pero en Europa el payaso es el artista más importante, no sólo del circo, ya que se presenta en grandes escenarios de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia y el público está pendiente y con muchas ganas de ver al payaso, porque saben que un payaso es el artista más completo que existe.

“QUÉ BARATO, QUÉ BARATO”, UNA FRASE QUE UTILIZÓ DESDE HACE 30 AÑOS PARA HACER MOFA DE LA CRISIS QUE EXISTE EN MÉXICO

– “Lagrimita”, ¿esa frase tuya tan famosa “qué barato, qué barato” ya no se puede decir en una época de tanta crisis.

“Lagrimita”: Sí, la seguimos diciendo aunque luego dice “Costel” que se me olvida, la expreso en una forma de burla, es hacer mofa de las cosas caras y a las cosas caras les decía barato. Decía, no se preocupen, me importa una ensalada el salario y la inflación, desde ese entonces, hace más de 30 años que dije esa frase ya había inflación en Méxco, entonces, a todas las cosas caras les digo “qué barato, qué barato”.

– ¿Quién te bautizó como “Costel”?

“Costel”: Mi papá, es mi nombre de pila, cuando nací mi papá trabajaba en Circo Diani, había un romano, se llamaba Costel, les gustó el nombre y me lo pusieron.

– Presentarse en Carpa Astros es una fortuna, circo de leyendas

“Lagrimita”: Sí, es una bendición estar en vivo en una carpa que ha hecho historia en México y el mundo.

EL SENTIMIENTO VA DE LA MANO CON EL LLANTO Y CON LA RISA

– ¿Qué hace reír a “Lagrimita”?

“Lagrimita”: Las cosas simples de la vida, “Lagrimita” es una copia fiel de los niños y su irreverencia, de su forma de ser tan natural sin preámbulos, ellos son verdaderos y auténticos, eso hace reír a “Lagrimita”.

– ¿Qué hace llorar a “Lagrimita”?

“Lagrimita”: Le hacen llorar las cosas del corazón. Una vez mi hijo “Costel” pateó un balón como a los tres años de edad y eso me causó una lágrima, un sentimiento tan bonito. Ver nacer a alguien, el nacimiento de mis hijos, eso me hace llorar, lo sentimental.

– ¿Qué hace sentir a “Lagrimita”?

“Lagrimita”: El sentimiento va de la mano con el llanto y con la risa, porque son dos sentimientos que de alguna forma se unen, cuando sientes alegría o tristeza, vienen las lágrimas, entonces me hacen sentir cosas, como ver niños descalzos que nos van a ver y no tienen para entra a un lugar como éste, me hacen sentir también las cosas bonitas, cuando veo que mi esposa me va a abrazar, esas cosas me hacen sentir, también la risa de un niño, que corren para abrazarnos profundamente con mucha verdad.

– ¿Cuántos hijos tienes?

“Lagrimita”: Tres, me tocó ver nacer al más pequeño de 15 años y en las tres ocasiones cuando tuve en los brazos a mis hijos, han sido las lágrimas más bellas que he derramado. Mis hijos son Israel, el más pequeño de 15, Herandi de 26 y Costel de 28 años.

– Algo que quisieran agregar.

“Lagrimita”: Por lo pronto, seguimos aquí este fin de semana viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de julio en la Carpa Astros del Circo Atayde, para después partir a Chapala, Jalisco, con un show parecido y ahí andamos echándole ganas, con nuevos proyectos, escribiendo cosas.

“Costel”: Esperamos que cuajen los resultados, queremos hacer proyectos musicales, que nuestras canciones estén en plataformas digitales. Echándole ganas al espectáculo aquí en la Carpa Astros, un show que es único en su tipo, donde puedes ver todos los matices de “Lagrimita” y “Costel”, incluso, algunos que no habías visto o no te habías dado cuenta, es festejar 15 años de trayectoria juntos y mostrar cosas, tanto del pasado, presente y futuro y hacia dónde vamos, todo está plasmado en este show especial.