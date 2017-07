“Spelling Bee” llega a 100 representaciones

Fueron padrinos de develación de placa, la primera actriz Norma Lazareno, Manuel Landeta y Cecilia Gabriela

Asael Grande

Hace cuatro años el telón del Teatro Rafael Solana se levantó para que sólo por cuatro semanas, uno de los concursos más divertidos de D-E-L-E-T-R-E-O se llevara a cabo, en el mes de marzo de este año, la competencia se mudó de sede, y regresó, pero ahora al Teatro Hidalgo, para ofrecer un breve ciclo, y gracias al público, el musical “Spelling Bee”, coproducido por Juan Torres y Ricardo Díaz, llegó a sus primeras 100 funciones de estar en el gusto del público, en su reestreno que ha generado gran expectativa por parte de la prensa e incluso del mismo gremio teatrero, ya que se trataba de un musical de Brodway, que convocó a jóvenes de la actuación y que además recibía al productor Juan Torres, quien debutaba de manera profesional. Para festejar las 100 representaciones de este musical, donde un grupo de talentosos niños se encuentran como cada año en el concurso de deletreo local del condado de Putnam, donde la suerte y sus habilidades los ayudarán a luchar para intentar ser los ganadores indiscutibles y coronarse como los mejores deletreadores.

Fueron padrinos de lujo la primera actriz, Norma Lazareno, Manuel Landeta, Cecilia Gabriela, Juan Carlos Barreto, Olga Cassab, Mauricio Mancera y Arturo Echeverría: Vengo ahora como madrina de reestreno de “Spelling Bee”, una obra que me encanta, es divertida, la he visto varias veces, es muy original, le tengo gran cariño por la gente que actúa, me parece que es un trabajo muy gratificante, sales contento, y te empiezas a acordar de cuando jugabas a lo mismo, a deletrear, todos los actores son entrañables, le doy gracias a Juan Torres por reincorporarme a la vida artística, esta obra la disfruté como si fuera la primera vez, porque cada noche las funciones son irrepetibles, cada noche es enamorar a la persona que compra un boleto o que fue invitado por nosotros, y tenemos el placer de pescarlo, enamorarlo y exprimirlo”, dijo la primera actriz Norma Lazareno.

Por su parte, el actor Manuel Landeta, agradeció a la producción de la obra “Spelling Bee”: “quiero agradecer la invitación a ser padrino, uno se puede sentir estrella cuando está arriba del escenario, y hoy ha sido un agasajo el ver brillar a todos estos actores haciendo “Spelling Bee”, el teatro necesita de nosotros ahí sentados pagando los boletos para que continúe, ojalá que cumplan muchas más funciones”.

Finalmente, el productor Juan Torres, quien interpreta el papel de Barfee, apuntó: “hoy estamos en este escenario las mismas personas que hace cuatro años hicimos “Spelling Bee”, cada vez que hacemos esta obra es un gozo, somos una compañía que nos queremos mucho, que nos respetamos y que nos admiramos”.

“Spelling Bee” tiene funciones los sábados a las 13:30 horas en el Teatro Hidalgo.