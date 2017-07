The Chamanas presentará su Nea en el Teatro de la Ciudad

Será el 11 de agosto, cuando la agrupación lleve la magia de su música fronteriza a uno de los recintos más importantes del país

Asael Grande

Nominados el año pasado al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, el exitoso grupo The Chamanas, formado en 2013 y compuesta por Manuel Calderón (bajo), Héctor Carreón (guitarra), Paulina Reza (voz) y Alejandro Bustillos (batería), pisará por primera vez el escenario del Teatro de la Ciudad el próximo 11 de agosto para presentar su segundo material discográfico, recién lanzado en plataformas digitales y en formato físico: Nea.

Con toda la magia del sonido de la frontera, el grupo presentará esa noche su segundo álbum, apuntando a ser una de las más importantes propuestas musicales del año: “llevamos dos sencillos del nuevo disco, El farol y Feel it Stiil, una canción que es una adaptación en español a un cover de Portugal The Man, lo que ha ayudado a que se mueva este disco que estamos presentando, que se llama Nea”, comentó Héctor.

Por su parte, Paulina expresó estar “emocionada, es increíble ver todo el trabajo ya en físico, hay sentimientos encontrados de poder presentarlo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un teatro histórico, emblemático del país, imponente, y qué mejor que para presentar un disco, una obra de arte, que es nuestro segundo disco, y la verdad, estamos muy contentos preparando un concierto que sea memorable, estamos nerviosos, ansiosos para que llegue ese 11 de agosto”.

Originarios de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas y nominados al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, The Chamanas irrumpió de manera original en la música con su disco debut Once once, en el cual se apreciaba el choque de dos culturas con sonidos de varios géneros, mezclados en perfecta armonía y proponiendo canciones creativas, diferentes a lo común: “ahora Nea trae cosas nuevas, el cambio en el sonido fue importante con la entrada de Paulina Reza, una amiga con quien ya habíamos colaborado en producción, cosas de teatro, en el estudio de grabación, en cuanto a ella se integró a la banda empezamos a trabajar en Nea, El farol fue la primer canción que grabamos con ella, Nea viene un poco más melancólico, más sentimental, por lo que la banda ha estado pasando, hay momentos tristes, momentos felices”, explicó Héctor Carreón.

Finalmente, Paulina Raza destacó que el nuevo disco Nea: “refleja un nuevo sonido, para mí es un honor ser la nueva vocalista de The Chamanas, y ahora con esta nueva etapa vamos a mostrar el poder que tenemos para crear música y transmitir nuestras historias, nos estará acompañando la banda Celest en el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris”.