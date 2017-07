La estética del crimen celebra 128 representaciones

Aprovecharon la función para ofrecer homenaje a Ilse y Mimi, de Flans

Arturo Arellano

La estética del crimen es una divertida puesta en escena, que ha sido calificada por el público como la mejor comedia en cartelera actualmente, pues en ésta se investiga un asesinato que no sólo los actores se encargan de resolver, siendo el plus que a partir del intermedio se rompe la cuarta pared y se involucra a la gente en la investigación.

La exitosa obra ha llegado a 128 representaciones y para ello realizaron una función especial, en la que además aprovecharon para ofrecer un homenaje a Ilse y Mimi, de Flans.

Todo comenzó cuando a las 21:40 horas se dio la tercera llamada, y Tony D’Champs, dueño de La estética recibe en su negocio “Tony’s, Polanco Hairs Salón” a Ilse y Mimi, que acudieron a su invitación para hacerse un tratamiento, sin imaginar que a la par se encontrarían en medio de la escena del asesinato de la famosa pianista Isabel Pratt; el público, por supuesto, reaccionó a esta participación especial de Flans en la escena inicial de la obra, a partir de la cual se detona todo el conflicto posterior, que más bien es un enredo cómico muy divertido.

No se podría decir que la función corrió de manera normal, pues el elenco y producción realizaron un verdadero homenaje al grupo de los ochentas, metiendo letras de sus canciones al texto, fragmentos de su música, guiños, chistes y hasta a las mismas cantantes Ilse y Mimi en un par de ocasiones para ser parte de esta divertida investigación. Ambas cantantes respondieron de manera positiva a cada una de las referencias en la obra.

Al final, en esta función resultó ser culpable del crimen “Barbara Yáñez”, interpretada por Michelle Rodríguez; sin embargo, es de destacar que no es el mismo final para cada una de las presentaciones, pues es el público mismo quien con su voto decide quién es responsable del asesinato de la pianista. En tanto, Montserrat Marañón, que da vida a la señora Lascuráin, invitó al escenario a Mimi e Ilse para entregarles un reconocimiento, no sin antes decir “es emocionante para mí que estén esta noche con nosotros, porque soy verdaderamente una fan muy grande de ustedes y su trabajo. Recuerdo mi adolescencia, las canciones, coreografías, se siente muy bonito tenerlas aquí y que además hayamos podido divertirlas. Gracias de corazón”.

Fue entonces que Mimi comentó “están muy gruesos, hacía mucho tiempo, pero de verdad mucho que no me reía de esta manera. Es muy importante que no sólo los que nos dedicamos a un escenario hagamos las cosas por hacerlas, sino que se hagan con amor, con entusiasmo y hoy quiero destacar justamente ese amor con el que ustedes hacen su trabajo, gracias porque sí lo sentimos, transmiten esa buena vibra, esa energía, buen humor y todo eso se refleja en carcajadas”.

Ilse, por su parte refirió: “nunca nos habían halagado tanto como ustedes, desde que llegamos sentimos ese cariño con el que nos reciben, no lo esperábamos, la manera en hacernos parte de esta historia alguna manera, con las canciones, los chistes, estoy sorprendida. Que forma de improvisar, están cañones, me siento agradecida y halagada por sus muestras de cariño, esta es una gran obra y en un formato que no se había visto antes, felicidades y enhorabuena”.

El elenco de La estética del crimen se completa con Carlos Rangel, Montserrat Marañón, Miguel Conde, Dalilah Polanco, Omar Medina y Mario Alberto Monroy, quienes continúan con presentaciones en el Teatro Fernando Soler, los viernes 18:30 y 21:30 horas, sábados 17:00 y 20:30 horas, domingos 13:30 y 18:00 horas.